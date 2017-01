BROJNE ŽENE PROZIVAJU ISTU GINEKOLOGINJU: ‘Rekla mi je ‘idi doma, odleži to’, a ja sam uskoro završila u bolnici…’

Stotine žena optužuju istu ginekologiju za nesavjestan rad, a za Provjereno Nove TV o tome su nekek od njih odlučile i progovoriti javno. Ginekooginju terete za brzoplete i površne dijagnoze, te krive terapije koje potkrijepljuju liječničkom dokumentacijom. Zbog svega im je, kažu, bilo ugroženo zdravlje, trudnoća ali i zdravlje njihove djece.

Tea Kašner i njena majka Marijana tvrde kako je Marijani liječnica dijagnoze postavljala preko telefona. Kada se Marijana, naime, naručivala na pregled doktorica je prvo rekla da je trudna, a nakon što joj je priopćeno kako je test negativan, preko sestre poručila da se nalazi u klimaksu. Rekla joj je da eventualno može doći po uputnicu za utvrđivanje razine hormona i stadija klimaksa.

Marijana je ipak završila kod privatnika. Na to su je natjerali jaki bolovi. “Vi gotovo da ni nemate jajnika više i na jajovodu vam je cista od 7 cm, spiralna, gnojna!”, kazao je on. Nakon toga deset je dana pila antibiotike i potom završila na opreaciji na kojoj je ostala bez jajnika i oba jajovoda.

Njeno iskustvo prenijela je kćer na Facebooku i ispod njega se stvorilo 300 komentara, 566 podjela i više od tisuću lajkova u sklou čega su žene pričale o svojim traumatičnim iskustvima s istom liječnicom.



Jedna od njih svoj je iskustvo ispričala i za Provjereno. “Ona je napravila ultrazvuk od 25 sekundi i rekla – to ti je vodena cista, dobit ćeš hormone. 7 cm je velika, kroz tjedan dana će puknuti. Boljet će te par dana, ali to nije ništa zabrinjavajuće, idi doma, odleži i to je to”, ispričala je 18-godišnja djevojka koja je potom dobila visoku temperaturu i završila u bolnici.

“Operirana sam. To je bio dermatoidni tumor. 14 cm velik – od pupka do zdjelice, koji je pojeo moj desni jajnik i jajovod kompletno! Nakon toga me doktor tražio njezinu dokumentaciju, pogledao njezin ultrazvuk i rekao: ovo je slika tvog mjehura, ne ciste, ona je slikala tvoj mjehur i na osnovi mjehura dala hormone i poslala te doma!” , prisjetila se.