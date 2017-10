BROJNE GRAĐANE RAZLJUTILI POZIVI U VOJNU PRIČUVU: ‘Imam kredit i radim kod privatnika… Pa što će mi šef reći?’

Vojnim obveznicima diljem Hrvatske na kućne adrese stižu pozivi za vojnu pričuvu nakon što je Ministarstvo obrane započelo s ustrojavanjem šest pješačkih pukovnija pričuve Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Pozivi se šalju osobama do 55 godina starosti i to onima koji su služili vojni rok, ili su tijekom Domovinskog rata bili u borbenim jedinicama ili su, pak, završili dragovoljno vojno osposobljavanje. Ukupno će biti potrebno devet tisuća pričuvnih pripadnika Oružanih snaga.

Što će na izostanak s posla reći poslodavci?

Najavljeno je da će tijekom listopada i studenoga dio pričuvnika biti pozvan na vojnu vježbu, odnosno obuku u trajanju od četiri dana, a jedna pješačka satnija i u trajanju od deset dana. Mnogima je, međutim, nejasno prema kojim će kriterijima pričuvnici biti pozivani i kako će s poslodavcima dogovoriti višednevni izostanak s posla.

“Dobio sam poziv s upitnikom za ažuriranje podataka vojne evidencije s opcijom da ga pošaljem poštom ili mogu otići osobno na vojni odsjek. Kako ne znam o čemu se radi otići ću osobno jer sigurno neću slati svoje podatke poštom tko zna kome. Pročitao sam u medijima da MORH formira pričuvu i da se pripremaju vojne vježbe. Prvi put sam se sam prijavio u vojsku, ali to je bilo nakon srednje škole kad sam bio nezaposlen i nisam znao što ću dalje. Sada sam zaposlen kod privatnika, žena mi ne radi, imam dijete i račune koje trebam platiti uz kredit i nije da mi je lako odvojiti četiri dana, koliko čitam da će to trajati, zbog vojske koju sam odslužio prije dvadesetak godina i ostavio deset mjeseci života za sobom u nepovrat”, ispričao je za ŠibenikIN jedan 40-godišnji Šibenčanin koji je želio ostati anoniman.



“Nemam želju baviti se ratnim igrama”

Osim što ne zna kako će reagirati njegov poslodavac, Šibenčanin kaže kako nema ni želju baviti se ‘ratnim igrama’.

“Prvo, ne znam kako će mi reagirati poslodavac, drugo, nemam želju baviti se ratnim igrama. Da ne govorim o kondiciji i spremi koju nemam jer uz obitelj nemam baš vremena baviti se sportskim aktivnostima. Nisam siguran koje mišljenje imam o svemu tome, iako znam da je to normalna stvar u zapadnim zemljama. Meni osobno rat nije normalna pojava i ne želim to ponovo prolaziti. Jedna od stvari koja me zanima je prema kojim kriterijima dižu građane u rezervu”, kaže Šibenčanin koji je u Hrvatskoj vojsci služio u mornaričkoj pješadiji i bio jedan od boljih vojnika u klasi.

Iz Centra za mirovne studije (CMS) i inicijative ‘Ne vojnom roku’ u petak su poručili građanima koji ne žele sudjelovati u radu oružanih snaga da prilikom poziva na ažuriranje podataka iz vojne evidencije pisanim putem iskažu prigovor savjesti na obvezu služenja u pričuvnom sastavu. Ističu da se prigovor savjesti može uložiti i nakon uručenja poziva za vojnu vježbu.

“Pričuvne postrojbe podigle bi opću sigurnost zemlje”

S druge strane, odluku o osnivanju pričuvnih postrojbi pozdravlja Miljenko Poljičak, predsjednik Udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata grada Šibenika. On je za ŠibenikIN rekao da osnivanje pričuvnih postrojbi smatra potrebnim.

“Pogotovo u situacijama koje smo imali ovih godina, poput velikih požara u Dalmaciji i poplava u Slavoniji. Tu su isturene bile naše najbolje vojne snage, umjesto da takve probleme rješava pričuva. Naravno, osnivanje takvih postrojbi podiglo bi opću sigurnost zemlje. Imamo naznaka da će se pričuvna postrojba osnovati i u Šibeniku, a naša Udruga će joj biti na raspolaganju u formiranju zapovjednog kadra, jer imamo članova s vojnom izobrazbom”, smatra Poljičak.

