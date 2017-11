ZAŠTO JE SUD TODORIĆU POKLONIO DRAGOCJENO VRIJEME: ‘On igra na samo jednu kartu, a vrijeme radi za njega’

Osnivač kompanije Agrokor jučer se predao londonskoj policiji, a iako su svi mediji objavili kako će Todorić pred suca morati doći tek u travnju 2018., Net.hr je doznao kako će bivši šef koncerna pripremno ročište imati nešto ranije – 2. ožujka.

TODORIĆ ĆE PRED SUCA IPAK MORATI I PRIJE TRAVNJA 2018.: Sa suda za Net.hr potvrdili nove datume saslušanja

Ivica Todorić je pušten da se brani sa slobode uz jamčevinu koju je platio 100.000 funti. Ne smije napuštati londonsku adresu od ponoći do tri ujutro i mora nositi elektronsku narukvicu.

Hrvatska javnost ostala je iznenađena puštanjem Todorića na uvjetnu slobodu i kasnim datum drugog ročišta. Naime, prema uhidbenom nalogu koji je Hrvatska raspisala za Todorićem, cijeli postupak s pravom na žalbu trebao bi biti gotov u roku od 90 dana.



Ugledni odvjetnici Goran Mikuličić, Ivo Farčić i Damir Primorac komentirali su neočekivani potez britanskog suca.

Odvjetnik Mikuličić kaže kako izručenje preko europskog uhidbenog naloga (EUN) ne ide sasvim automatski, već država koja bi trebala izručiti osobu treba obaviti određene provjere.

Provjeravaju postoji li kakva diskriminacija

‘U prvom redu postoji li neka vrsta diskriminacije prema izručeniku koja bi ukazivala na to da neće imati pravično suđenje u zemlji porijekla. Većina zemalja provjerava postoji li neki oblik diskriminacije’, objasnio je Mikuličić za tportal.

Iako ne zna kakav je zahtjev Todorić podnio pred britanski sud, kaže kako je sasvim izvjesno da je to morao preko svojeg odvjetnika Timothyja Ottyja prigovoriti nešto, kad je sudac dao dovoljno vremena da se prikupe još neki dokazi i da se sve raspravi na drugom zakazanom ročištu.

Sud provjerava sve činjenice

‘Sasvim je jasno to da je sud, kad se suočio s argumentima koji su vjerojatno bili usmjereni na to da bi se izručenjem kršila njegova ljudska prava i pravo na fer suđenje, odlučio provjeriti činjenice, što nije neuobičajeno, čak bih rekao da je to sasvim normalno’, kaže Mikuličić.

Mnogi se pitaju kako je došlo do toga da se prekrše svi mogući rokovi koji su zadani za izvršenje europskog uhidbenog naloga. Odvjetnik Mikuličić objašnjava kako se radi o instruktivnim rokovima. Njihovim prolaskom ne prestaju prava, kao za žalbu ili prigovor, već su oni načelno dani zbog toga da bi se taj postupak držao u nekim okvirima.

Ipak, navodi odvjetnik, sud ima otvorene ruke ispitati ako zaključi da postoji sumnja na nekakvu situaciju koja bi upućivala na to da su opravdani prigovori izručenika.

Sud će raspravljati bi li se izručenjem Todorića u Hrvatsku kršila neka njegova prava koja su u suprotnosti s Europskom konvencijom o ljudskim pravima i shodno tome jamči li se da će imati zagarantirano pravično suđenje u Hrvatskoj, bude li izručen.

Todorić se oslanja na jednu kartu

‘Očito je da Todorić igra na tu kartu jer čim je krenuo postupak, odmah se pojavila teza da je to politički proces, a njegovi blogovi i sve je drugo očito su bili priprema’, kaže Mikuličić.

Odvjetnik Ivo Farčić kaže da su rokovi za izručenje preko EUN-a u slučaju Ivice Todorića značajno pomaknuti.

Naime, za 60 dana treba biti donesena odluka o izručenju, a s prekoračenjem i žalbom proces maksimalno može trajati četiri mjeseca, s time da se o tome kašnjenju obavještava i EU. Farčić kaže da nije poštovan ni rok da 21 dan od uhićenja treba biti zakazano drugo ročište. Ni to nije ispoštovano u Todorićevu slučaju.

Odvjetnik smatra kako sudac nije primijenio rokove EUN-a, nego se očigledno ravna nekim rokovima koji u Velikoj Britaniji vrijede za određivanje prava azila, odnosno takozvanih mjera zaštite.

Farčić vjeruje da je moguće da se sada paralelno vode dva postupka, jedan u kojem bi se utvrdilo pravo na azil, a drugi je postupak po EUN-a, odnosno zahtjev za izručenjem.

Mjera u kojoj će morati dokazati progon ovisit će o sudu, kaže Farčić.

Vrijeme radi za Ivicu Todorića

‘Jedno je jasno: vrijeme radi za njega jer se s vremenskim odmakom puno stvari mijenja, a čitava atmosfera je takva da se u svemu ovome vidi velik stupanj politike. U to se ubraja kaznena prijava predsjednika Hrvatskog sabora (Bože Petrova), onda Todorić na svom blogu stalno proziva osobe koje su istaknuti političari, a neke od njih mu odgovaraju (Martina Dalić), potom imate saborsko istražno povjerenstvo i sve te stvari koje su vrlo visoka politika’, kaže Farčić te dodaje da je sud na prvom saslušanju mogao jasno vidjeti da u cijeloj priči ima politike.

‘Na prvi pogled sud vidi puno politike’, kaže Farčić.

Damir Primorac, nositelj kolegija Kazneno procesno pravo II na Sveučilišnom odjelu za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu te nositelj kolegija Kazneno procesno pravo i Kriminalistika na Poslijediplomskom doktorskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, podsjetio je da je okvira odluka vijeća Europske unije o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica Europske unije, donesena 2002. godine, propisala pretpostavke predaje okrivljenika iz jedne u drugu državu članicu Europske unije.

Naime, propisano je da se europski uhidbeni nalog obrađuje i izvršava kao žurni predmet pa su u tom smislu i propisani određeni rokovi.

Država mora opravdati prekoračenje rokova

‘Dakle ako tražena osoba pristaje na predaju, pravomoćna odluka o izvršenju europskog uhidbenog naloga trebala bi biti donesena u roku od deset dana nakon njezina pristanka. Ako pak ne pristaje na predaju, pravomoćna odluka o izvršenju europskog uhidbenog naloga trebala bi biti donesena u roku od 60 dana od uhićenja tražene osobe. Ako u posebnim slučajevima europski uhidbeni nalog ne može biti izvršen u gore navedenim rokovima, pravosudno tijelo izvršenja o tome odmah obavještava pravosudno tijelo koje je izdalo uhidbeni nalog, navodeći razloge kašnjenja. U tom slučaju rok može biti produljen za dodatnih 30 dana’, kaže Primorac.

No, tvrdi odvjetnik, ako u posebnim okolnostima država članica ne može poštivati propisane rokove, ona o tome obaviještava Eurojust tijelo Europske unije koje je osnovano za poticanje i unapređenje suradnje pravosudnih tijela država članica EU-a u sprečavanju teških oblika kriminala), navodeći razloge za kašnjenje.

Sud u Britaniji mogao bi tražiti dodatnu dokumentaciju od Hrvatske

‘Ne želeći ulaziti u predmetni postupak, jer mi nije poznato što je Todorić izjavio nadležnim tijelima Velike Britanije, može se pretpostaviti kako je upravo sadržaj njegovog iskaza i dostavljena dokumentacija, kako ona koju je dostavila Hrvatska, tako i ona koju je dostavio Todorić, bila razlog za to što se o europskom uhidbenom nalogu nije odlučilo u propisanim rokovima. Dakle vrlo lako je moguće da će nadležni sud Velike Britanije zatražiti dodatnu dokumentaciju od Hrvatske kako bi mogao donijeti konačnu odluku o tome hoće li Ivica Todorić biti predan Hrvatskoj ili ne’, smatra Primorac.

Hrvatska ima mogućnost, ukoliko smatra da Velika Britanija višekratno prekoračuje rokove, a bez opravdanih razloga, obavijestiti Vijeće EU.

‘Takva mogućnost ne samo da je propisana Okvirnom odlukom, već je ona sadržana i u hrvatskom Zakonu o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije’, objasnio je Primorac za tportal.

Naglašava kako sama činjenica da Todorić nije zadržan u istražnom zatvoru ne znači ujedno da će jednog dana biti donesena odluka o predaji, odnosno da će ona biti odbijena.

‘Naime, prilikom odlučivanja o europskom uhidbenom nalogu, nije nužno to da protiv uhićene osobe bude uvijek određen istražni zatvor’, zaključuje Primorac.