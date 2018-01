BRAT DRUGOG ČOVJEKA HDZ-A: Josip Brkić u mjesec dana osnovao 11 firmi i uvijek nekako dobije gradski prostor

Sudeći po broju tvrtki, brat drugog čovjeka HDZ-a našao je lijek za hrvatsku sporu birokraciju – samo u jednom danu uspio je osnovati pet tvrtki, a ukupno ih ima čak 19. U pravilu dobiva gradske prostore, čak i kada njegova ponuda nije najbolja.

Jozo Brkić brat Milijana Brkića, drugog čovjeka HDZ-a, u posljednjih mjesec dana osnovao je točno 11 tvrtki pa je tako sada ukupno vlasnik čak njih 19. Šesnaest ih je osnovao od ožujka prošle godine do siječnja ove godine.

Sve te novoosnovane tvrtke su j.d.o.o. (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) – tvrtke čiji je najniži iznos temeljnog kapitala 10 kuna, a najniži nominalni iznos poslovnog udjela iznosi 1 kunu. Za sada se aktivnost tih tvrtki može najbolje pratiti na službenim stranicama Grada Zagreba i to onom u dijelu natječaja za prostore jer Brkić preko tih novoosnovanih tvrtki došao u najam najmanje devet poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zagreba.

Bolji ponuđači jednostavno odustaju

Svoje poslovno širenje centrom Zagreba počeo je prije dvije godine, kada je došao do kafića u samom središtu Zagreba, ispod tržnice Dolac. Kako piše Index Brkić je vrijedan prostor dobio temeljem natječaja jer se pozvao na prava prvenstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata. Od četiri ponuđača dva su se povukla pa je Brkić došao do najma vrijednog prostora. No pravo širenje počinje od ožujka 2017. kada osniva Mr. Joseph’s za gospodu j.d.o.o., Brko projekt j.d.o.o., Imposant j.d.o.o., Mulj promet j.d.o.o., Twist promet j.d.o.o. te Brko usluge j.d.o.o.



Nisu došli poptisati, pa prostor ide Brki

I tada ponovo dobiva gradski prostor jer se najbolji ponuđač nije pojavio. Tvrtka Brko projekt od Grada Zagreba dobila je 18. listopada poslovni prostor na adresi Vlaška 25, površine 63,68 m2. Brkić je dobio prostor uz mjesečnu zakupninu od 8100 kuna plus PDV , IN Kapital iz Sesveta, koja je do tada imala najam tog prostora, ponudila je 10.150 kuna, no kako piše u zapisniku, predstavnik te tvrtke nije se pojavio na potpisivanju ugovora o najmu.

U prosincu prošle godine osnovao je tvrtke Network Surface, Invisible Loop, Super smještaj i Cosy Lodge. A u ponedjeljak 15. siječnja osnovao ih je još četiri i to Vires Animi, Air Glow, Saros medija i Argos progres, a u srijedu još tri Alfa izbor, Axis Art i Orion COD.