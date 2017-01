BRANITELJI ŽELE 7 POSTO DIONICA HEP-a: ‘Treba se ispraviti nepravda koju nam je nanijela Milanovićeva vlada’

Branitelji bi, smatra predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić, trebali imati koristi od privatizacije HEP-a te računaju da će Plenkovićeva Vlada 5-7 posto dionica te tvrtke prenijeti u Fond hrvatskih branitelja kao što je to bio slučaj s dionicama Ine i HT-a.

‘Kao prvo, ova Vlada treba ispraviti nepravdu koju nam je Milanovićeva vlada nanijela prilikom privatizacije Croatija osiguranja. Tadašnji ministar financija Slavko Linić nije nam htio dati sedam posto dionica. S obzirom na to da država posjeduje još 28 posto vlasništva u toj firmi, očekujemo da sedam posto od toga bude dodijeljeno Fondu hrvatskih branitelja. Što se HEP-a tiče, naš predstavnik u Vladi je ministar Tomo Medved i on će, vjerujem, inicirati sastanak u Vladi o tome. Očekujemo i sedam posto dionica HEP-a ili da nam se to na neki način kompenzira. Fond hrvatskih branitelja mora opstati’, rekao je za Novi list Josip Đakić.

Gdje je prostor za tih 7 posto?

Potpredsjednica Vlade Martina Dalić vrlo je šturo odgovarala na pitanja vezana za ovu temu pa se teško može zaključiti hoće li Vlada namiriti apetite braniteljskog fonda.



Ipak, budući da se radi o prodaji paketa od 25 posto minus jedne dionice tako da država ostane u 75-postotnom vlasništvu tvrtke, vidljivo je da mjesta za spomenutih 7 posto dionica koje bi branitelji željeli, baš i nema.

‘Jedva čekam saznati kako će se ovo rasplesti. Moram priznati da me čudi što narodna Vlada dionice Croatija osiguranja već nije prenijela u Fond branitelja. Znam kako su Đakić i ostali napadali našu nenarodnu Vladu kad to nije učinila. Iznenađen sam i što narodna Vlada nije odmah samoinicijativno objavila da će sedam posto dionica HEP-a dati braniteljima, ali očekujem od Đakića da barem žestoko inzistira na tome’, rekao je Novom listu bivši SDP-ov ministar branitelja Fred Matić.

Loša iskustva s Inom

Matić je pojasnio zašto prije tri godine tadašnji ministar financija nije dao braniteljskom fondu dionice Croatia osiguranja. ‘Objašnjavao je da postoje loša iskustva s dionicama Ine, koje su branitelji ubrzo nakon što su ih dobili prodali MOL-u, i da će im radije dati živu lovu. Na kraju ni to nije realizirao, ali Plenković sigurno hoće’, rekao je Matić.

Nakon što je 2010. ukinut Zakon o privatizaciji, Vlada nema obvezu davati postotak dionica prilikom privatizacije poduzeća u većinskom vlasništvu države. No, ministar Medved najavljivao je zakonske izmjene kojima bi se to propisalo.

Ako se ostvari prijenos 7 posto dionica Fondu hrvatskih branitelja to će značiti kako je Vlada pustila iz svojih ruku 32, a ne 25 posto dionica HEP-a jer upravni odbor Fonda u svakom trenutku može prodati te dionice onome tko im ponudi najpovoljniju cijenu.