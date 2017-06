BRANITELJ KOJI JE ZAVRŠIO U ZATVORU ZBOG VRIJEĐANJA BISKUPA: ‘Bilo je to glupo, sram me, ali htio sam da Košić bude svjestan što govori na misama’

Zbog neprimjerenog sadržaja objavljenog na društvenim mrežama u petak je u Tisnom uhićen 70-godišnji Ilija Komšić koji je uputio neprimjeren komentar sisačkom biskupu Vladi Košiću. Kaže, kako sada žali što je išta napisao.

70-godišnji Ilija Komšić je priveden na ispitivanje u sisačku policijsku postaju te je pušten da se brani sa slobode. Slučaj sada ide na Općinsko državno odvjetništvo u Sisku koje će odlučiti hoće li odbaciti kaznenu prijavu protiv njega ili podignuti protiv njega optužnicu.

‘S moje strane je to bilo nesmotreno, glupo. Sram me je što sam to napisao, ali želio sam da on (biskup Košić) bude svjestan svojih komentara i toga što govori na misama’, rekao je Komšić za HRT.

Komšićev odvjetnik Domagoj Rupčić kazao je da je Komšić kazneno prijavljen za kazneno djelo klasične prijetnje za što je zakonodavac namijenio kaznu zatvorom u trajanju od maksimalno tri godine.



KOŠIĆ OTKRIO: ‘Psovao mi je crkvu i familiju, a onda napisao: Zaklat ćemo tebe i sve takve idiote uskoro’

Uzrujali ga biskupovi istupi

KIomšićeva supruga Slavica kazala je kako se njezin suprug, inače vjernik i katolik, prilično uzrujao nakon posljednjih javnih istupa sisačkog biskupa.

‘Govorio je da nije normalno da jedan biskup tako govori. Ilija ima visok šećer i tlak pa pije dnevno šest ili sedam vrsta tableta. Jako ga je to uzrujalo. Ne znam što je napisao o biskupu, ali vjerujte mi, moj muž ne bi ni mrava zgazio. Priveli su ga kao zadnjeg kriminalca, a zašto? Pa ovako nije bilo ni u Titovoj Jugoslaviji, ondje se barem znalo što se smije, a što ne smije reći’, kazala je Slavica Komšić.

Dodala je kako je Ilija jučer ujutro otišao u trgovinu po kruh, a vratio se s krim-policijom. Kaže, bila je u strahu jer joj je muž jako bolestan te da sa sobom u policijsku postaju nije ponio tablete koje mora piti.

‘Ušli su nam u stan i ne objasnivši zašto su došli, uzeli su računalo i njegov mobitel. U jednom trenutku rekli su da bi se lako moglo dogoditi da suprug s njima mora u Sisak, a kad smo pitali zašto onamo, rekli su da je biskup Košić protiv njega podnio prijavu’, kazala je supruga te dodala kako je Ilija hrvatski branitelj koji je zajedno sa sinom branio ovu zemlju te kako ne može vjerovati da ga privode zbog komentara biskupu.

Oglasio se i biskup

O čitavom se slučaju oglasio i biskup Vlado Košić koji je kazao kako mu je namjera, kada je objavu prijavio policiji, bila da se čovjeka upozori. Dodao je i kako mu je žao zbog svega.