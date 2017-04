NOVI OBRAT U POLITIČKOJ DRAMI, PETROV OBJAVIO: ‘Svi Mostovi ministri danas će podnijeti ostavke!’

“Potpredsjednik Vlade Ivan Kovačić i ostali ministri danas će dati ostavke i to je čin kojim pokazujemo da nam je stalo do ove zemlje i na taj način sprječavamo ustavnu krizu koju je proizveo Andrej Plenković”, izjavio je Božo Petrov dodajući kako je Plenković svojim potezom srušio Vladu.

“Mi više nismo dio ove Vlade i ovim potezom pokazujemo da nam nije stalo do fotelja kao ni prošle godine kada je HDZ rušio svoju Vladu nego pokazujemo da nam je stalo do Ustava pa kad se već predsjednik Vlade ne drži ni Ustava, ni demokratskih vrijednosti, niti parlamentarne demokracije, mi hoćemo. Ovim potezom sprječavamo ustavnu krizu koju je proizveo Andrej Plenković i pokazujemo odgvovornost prema hrvatskim građanima. Andrej Plenković je smjenjivanjem ministara srušio Vladu i rekao da ima novu saborsku većinu. Ja pozivam Andreja Plenkovića da pokaže da to nije laž, inače će biti kriv za politički krizu, za nestabilnost u državi, za nove izbore. A Most će se uvijek boriti protiv kriminala koji se odvija u Agrokoru, a koji ovim potezom štite i Andrej Plenković i Zdravko Marić“, kazao je Božo Petrov.

Također je kazao kako će u trenutku kada dobije potpise i zahtjev za njegovu smjenu i tu točku uvrstiti na dnevni red. No, pritom je dodao kako će se prije raspravljati o ministru Mariću.



Na pitanje što kaže na očekivanje u HDZ-u da će prvo raspravljati o Petrovu, a onda o Mariću kazao je: “Može HDZ očekivati što hoće, ali mi se nećemo igrati kao oni kada je bila riječ o povjerenju Tomislavu Karamarku u Saboru. Prvo ćemo raspravljati o Mariću, a nakon odmah nakon toga ukoliko ta točka dođe uopće i o mom opozivu”, kazao je Petrov dodajući kako ne čuvaju svoje pozicije, ali da žele da se vidi tko je srušio Vladu.

Ovo je veliki obrat kad je riječ o Petrovu koji je još jučer tvrdio kako je za smjenu ministara nužan njegov potpis te isticao kako ga on neće dati. Danas, pak, kao lider Mosta izjavljuje kako će ministri sami odstupiti.

