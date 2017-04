BOŽO PETROV TEŠKO OPTUŽIO HDZ: ‘Nude deblokadu računa našem saborskom zastupniku ako glasa protiv opoziva Marića’

U intervjuu za Točku na tjedan predsjednik Mosta Božo Petrov optužio je HDZ za kupovinu saborskih zastupnika.

Govoreći o aktualnoj parlamentarnoj većini Petrov je rekao da će prvi test za nju biti izglasavanje povjerenja Zdravku Mariću.

Petrov: Vlada pada ako Plenković ne obrani Marića

‘U tom trenutku, ako Andrej Plenković ne može obraniti svog ministra financija, to znači da zapravo ta Vlada pada. Ta Vlada nema parlamentarnu većinu, ta Vlada više ne može funkcionirati, a sigurno neću dopustiti da se radi na bilo kakav način komedija. Ono što se danas događa i što mogu reći, što je iznimno zabrinjavajuće i što cijela hrvatska javnost treba znati: Ne samo da HDZ nema parlamentarnu većinu, nego HDZ nažalost u ovom trenutku pokušava pridobiti, i to je lijepo rečeno, neke druge zastupnike u tu novu parlamentarnu većinu. Nažalost, ne pridobiti, nego kupiti’, rekao je Petrov u razgovoru s urednikom N1 Televizije Tihomirom Ladišićem i pojasnio kako se radi o pokušaju kupovne upravo zastupnika Mosta.

Što je HDZ obećao zastupnicima?

‘Podsjetit ću vas na situaciju koja se događala u prosincu 2015. godine, nakon prvih parlamentarnih izbora u kojima je nastupio Most. U tom se trenutku događala ista stvar, samo je to tada pokušao napraviti SDP s Milanovćem. Tada smo rekli da je to crta koju mi nećemo dopustiti. Nacionalno vijeće je tada reklo da se ne ide s imenima. Ja sam to poštivao trpeći sve moguće napade, nazivajući me lašcem i da se to nije dogodilo. Ali tada su u Nacionalnom vijeću Mosta oni ljudi koji su bili kontaktirani molili da se ne ide s imenima. Danas je situacija drugačija.



HDZ nije naučio lekciju koju je Most dao SDP-u u prosincu 2015. Oni su kontktirali našeg zastupnika Hrvoja Runtića obećavajući mu i brda i doline. Obećavajući mu da će biti deblokiran njegov račun, da neće imati dugova, da će se kuća vratiti. Pitali su ga ima li problema s Ovršnim zakonom. Da će se uvrstiti sve što poželi u Ovršni zakon samo da glasa za Zdravka Marića, a nakon toga i za povjerenje vladi Andreja Plenkovića i to je najgora stvar koja se može dogoditi. Ja neću dopustiti da Sabor bude tržnica! Sabor nije tržnica’, naglasio je Petrov i dodao kako su Runtića kontaktirali ljudi koji predstavljaju HDZ, koji su rekli da su članovi HDZ-a želeći mu omogućiti kontakt i navodeći mu sve ono što može tražiti od njih za ruku u Saboru.

DORH bi se morao uključiti

‘Runtić je ozbiljan i nikad nam to ne bi napravio i nikad ne bi rekao da se to dogodilo da nije. On u ovom trenutku ne samo da nosi odgovornost, on će nositi križ za ovo što je rekao i što će javno svjedočiti da se dogodilo. On je to napravio i zadnji put kad se to dogodilo u Živom zidu. On je to govorio i za prošle parlamentarne izbore. Čovjek koji je svjestan kao bi trebala funkcionirati hrvatska politika trebala funkionirati, čovjek koji je u skladu s našim vrijednostima, koje mi gajimo u Mostu. Zato nam je i pristupio i rekao da on to ne može dozvoliti’, objasnio je Petrov.

Na pitanje novinara je to Runtić spreman ponoviti i u Državnom odvjetništvu, budući da se evidentno radi o kaznenom djelu.

‘Pa naravno, on će biti spreman u trenutku kad ga državno odvjetništvo zovne, tko god da ga zovne, čovjek će dati izjavu’, zaključio je Petrov.

