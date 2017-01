BOŽO PETROV PORUČIO: ‘Most je ključ borbe protiv korupcije. S nama je Hrvatska postala politički uređenija’

Most danas glasuje o svom novom statutu, te bira novo vodstvo.

“Most je ključ borbe protiv korupcije. Uspjeli smo pokazati Hrvatskoj da je moguće drugačije”, rekao je u svom pozdravnom govoru na izbornom saboru Mosta-nezavisnih lista, predsjednik Sabora Božo Petrov, koji je posebno istaknuo doprinos svojih deset najbližih suradnika, ali je među njima izdvojio Nikolu Grmoju, koji ga je, kako kaže, i uveo u politiku.

Most za politički uređeniju Hrvatsku

“Pojavom Mosta Hrvatska je postala politički uređenija zemlja”, nastavio je Petrov naglašavajući da su lokalni izbori pred Mostom, a on osobno želi da na njima mostovi kandidati postignu čim bolje rezultate.

Simic tvrdi da nema salabahtera na njihovim unutarstranackim izborima #n1info pic.twitter.com/u09mrc4BqX — Nikolina Zavišić (@NikolinaZavisic) January 28, 2017

“Ne želim to zato da si osiguramo fotelje, nego zato što i druge sredine vape za drugačijim političkim smjerom, različitim od onog što je Hrvatska proživljavala posljednjih 20-ak godina. Hrvatska treba Most. Nadam se da će vam nakon današnjeg dana biti drago što ste se uključili u Most i dali doprinos svim našim malim i velikim pobjedama”, poručio je Petrov.

Evo koga sve biraju članovi Most-a

Na izbornom saboru Mosta nazočno je 285 sabornika koji će birati stranačko vodstvo. Uz Božu Petrova za predsjednika se kandidirao i Robert Postaj iz Zagreba.

Bira se i Predsjedništvo stranke koje čini predsjednik, dva potpredsjednika i glavni tajnik, a organizacijskog će imenovati predsjednik.

Za potpredsjednike su se kandidirali Ines Strenja-Linić, Robert Podolnjak, Miroslav Šimić te Branimir Karačić, a o tome koje će dvoje to i postati, odlučit će birači na izbornom saboru.

Most bira i Glavni odbor – devet članova Glavnog i pet članova Nadzornog odbora.

Kombinacija stranke i platforme

Most bi, kako najavljuju, kroz kombinaciju stranke i platforme trebao okupljati nezavisne liste i zastupnike. Izvršni odbor činit će Predsjedništvo stranke i predstavnici nezavisnih, kako bi se, ističu u Mostu, i dalje “zajednički maksimalno demokratski donosile političke odluke”.

Svi predstavnici nezavisnih lista činit će Nacionalno vijeće Mosta.

Grmoja očekuje demokratsko ozračje

“Očekujem da naši članovi u demokratskom ozračju izaberu vodstvo stranke. Ovo je dan novi za Most jer je prerastao u nacionalnu politički opciju. Do sada je Most bio lokalna politička stranka, a na razini Hrvatske nacionalna politička platforma. Danas će postati nacionalna politička stranka, ali će ostati i nacionalna politička platforma”, izjavio je aktualni potpredsjednik stranke i jedan od njezinih osnivača Nikola Grmoja uoči početka stranačkog sabora.