BOŽO PETROV O ODLASKU BLISKOG SURADNIKA: ‘Orepićevi motivi nisu mi jasni. Ako se igdje mogao ostvariti, onda je to Most’

Čelnik Mosta Božo Petrov komentirao je danas odlazak Vlahe Orepića iz Kluba zastupnika Mosta, ali i izlazak iz stranke splitskog gradskog vijećnika.

Saborski zastupnik Vlaho Orepić, bivši Mostov ministar unutarnjih poslova, objavio je u utorak da je odlučio istupiti iz Kluba zastupnika Mosta ocijenivši da konfliktna politika koju vodi ta stranka “sužava prostor za realizaciju same ideje Mosta”.

TEŽAK UDARAC ZA BOŽU PETROVA I DRUŠTVO: Bivši ministar Vlaho Orepić napustio Klub zastupnika Mosta

“Nisu mi jasni motivi Vlahe Orepića. Ako se igdje mogao ostvariti, onda je to Most”, kazao je čelnik Mosta Božo Petrov, a prenosi N1. Žao mu je, kaže, što Orepić to nije kazao sutra na Klubu zastupnika Mosta.



‘Nadam se da će podržati naše inicijative’

”Bez obzira na odlazak, ako pokrene inicijative koje su dobre, Most će ih podržati i nadam se da će on podržati one koje smo mi pokrenuli i koje ćemo pokrenuti”, rekao je Petrov.

Orepić je u obrazloženju svoje odluke rekao da Most inzistira na konfliktnoj politici kad je djelovanje prema van u pitanju, a unutar sebe ne rješava probleme.

“Već duže vrijeme nastojim iskomunicirati, nastojim potaknuti rješavanje problema koji se uglavnom odnose na jasno profiliranje političkih ciljeva, unutarnje organizacije, pa i djelovanje na terenu. Međutim, iscrpio sam sve formalne mogućnosti za to”, dodao je Orepić.

‘Most je raznovrstan’

Na pitanje novinara je li i dalje u oporbi ili na vlasti Orepić nije želio odgovoriti izjurivši iz zgrade Sabora.

Most je danas napustio i splitski gradski vijećnik Martin Pauk. Na pitanje je li to osipanje Mosta, Petrov odgovara: “Istovremeno, nama su drugi ljudi prišli. Most je raznovrstan”.