BOŽO PETROV O AFERI DNEVNICE: Petrov: ‘Ovo je ozbiljna stvar, trebalo bi se to rješavati unutar kuće’

Predsjednik Hrvatskoga sabora i čelnik Mosta Božo Petrov u utorak je izjavio kako je u interesu svih u državi, radi povjerenja građana u sustav, potrebno da se o slučaju isplata dnevnica u Vladi provede detaljna istraga te ističe da je za to mjerodavan DORH.

U istrazi o isplati dnevnica otkriveno je da nepravilnosti i nezakonitosti, osim u vrijeme Vlade premijera Zorana Milanovića o čemu USKOK provodi istragu te je u istražnome zatvoru nekoliko dana bio bivši predstojnik Ureda premijera Tomislav Saucha, još niz drugih takvih slučajeva vezanih putne naloge i to, kako prenose pojedini mediji, i u vrijeme vlade premijera Tihomira Oreškovića te i sadašnje vlade premijera Andreja Plenkovića.

Nije upoznat s istragom

Predsjednik Sabora kaže kako želi da se kompletna istraga provede detaljno i da se na kraju definira što se i kada događalo i tko je to radio. “To bi bilo u interesu apsolutno svih građana RH. Što se tiče obrata, ja nisam iznosio mišljenje ni kada se teretilo jednu osobu, tako neću govoriti o detaljima istrage. Nisam upoznat s detaljima istrage. Želim da institucije kvalitetno provedu svoj posao i utvrdi što se događalo, to je potrebno radi države i povjerenja građana u sustav”, kazao je Petrov za N1.

ŠEF OREŠKOVIĆEVOG UREDA O AFERI DNEVNICE: ‘Neugodno sam iznenađen ovom informacijom’



U vrijeme vlade premijera Tihomira Oreškovića, Petrov je bio potpredsjednik Vlade, a na pitanje je li bio upoznat s isplatama dnevnica u to doba, odgovara kako nije imao „apsolutno nikakvih dodirnih točaka sa stručnom službom Vlade“ budući da, kako je dodao, zbog situacije u Hrvatskoj nije išao na putovanja i imao vanjskopolitičkih susreta. „Ne znam što se događalo, ali bih volio da se sve provjeri”, kazao je.

Nije tako htio govoriti o radu službenice Sandre Zeljko, koja tereti Sauchu, odnosno on nju. “Neću komentirati. Želim da se to provede neovisno i da DORH to kvalitetno istraži”, dogovara Petrov.

Cvitan je imao razloga procijaniti da je to potrebno

Novinara je zanimao i Petrovljev stav o tome da je na konferenciji za novinare u ponedjeljak u Banskim dvorima, na kojoj je premijer Plenković izvijestio da postoji još niz drugih slučajeva nepravilnosti i nezakonitosti glede putnih naloga izdanih u Vladi, uz njega bio i glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan, iako su predmet istrage zaposleni u Banskim dvorima. Predsjednik Sabora ponavlja da nije upoznat s detaljima istrage te da vjeruje da je Cvitan imao razloga procijeniti da je to potrebno.

“Ne mogu, nisam upoznat s detaljima, ne mogu relevantno govoriti je li to potrebno ili nije, vjerujem procjeni državnog odvjetnika da on smatra da je u tom trenutku to bilo potrebno. Razloge zna on i predsjednik Vlade”.

‘DORH radi svoj posao’

Na pitanje nije li sramotno da Saucha i premijer Plenković provode privatne istrage i dolaze do saznanja koja onda objave mediji. a da glavni državni odvjetnik kaska za njima, Petrov odgovara kako smatra da DORH radi svoj posao. “Mislim da Cvitan i DORH rade svoj posao, a nitko ne smeta druge da rade svoje interne istrage, a na kraju na sudu vrijedi jedino istraga DORH-a”, kazao je Petrov te ponovio kako očekuje očekuje da Cvitan napravi najbolji posao koji može.

ZAŠTO JE CVITAN BIO NA PRESICI S PREMIJEROM: ‘Da, nije bilo uobičajeno, ali ni situacija nije uobičajena’

Upitan, pak, je li uhićenje Sauche bilo pogreška, odnosno treba li jednako tako sada uhititi i predstojnika Oreškovićevog Ureda Nevena Zelića, pa i Plenkovićevog predstojnika Davora Božinovića, Petrov za N1 odgovara kako ga, ako se na to cilja, ne interesiraju unutarstranačke ni međustranačke borbe.

“Ovo je za mene ozbiljna stvar i mjerodavna institucija se treba ovime baviti. Tko što objavljuje i tko što pušta novinarima, za mene su prizemne stvari. To ne bi trebalo biti politika na državnoj razini, trebalo bi se to rješavati unutar kuće, a kad se radi o ovako zbiljnim optužbama smatram da je DORH jedina mjerodavna institucija”.