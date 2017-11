BOŽO PETROV: ‘Most će imati kandidata na predsjedničkim izborima, ali to neću biti ja…’

Most će imati svoga kandidata na predsjedničkim izborima, ali to neće biti predsjednik te stranke Božo Petrov.

Izjavio je to sam Petrov gostujući u sinoćnjem Dnevniku Nove TV. “Ja nisam zainteresiran, ali Most će definirati”, rekao je, ali nije dao naslutiti tko bi mogao biti kandidat Mosta.

“Predsjednica je pravilno upozorila na neke stvari”

Prethodno se osvrnuo na kritike koje je aktualna predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović jučer uputila Vladi s tradicionalnog savjetovanja ekonomista u Opatiji.

“Vjerujem da je predsjednica u predkampanji, ali pravilno je upozorila na određene stvari. Ova Vlada je miks mogućih kompromisa ne bi li netko izvukao određenu korist. Plenković gleda kako zadržati fiktivnu stabilnost da održi Vladu”, kazao je Petrov.



Komentirao je i prekjučerašnju predaju Ivice Todorića londonskoj policiji, a zatim i njegovo puštanje na slobodu uz jamčevinu.

“Upozoravali smo da se Todorić treba pojaviti pred institucijama. Ako itko može odgovoriti na pitanja o klijentelizmu, onda to može on. Ako je itko uživao političku zaštitu onda je to Ivica Todorić. To što sam ja podignuo kaznenu prijavu i što su mi govorili da sam lud, dovoljno govori o političkoj zaštiti koju je uživao”, kazao je Petrov te dodao da vjeruje u nepristranost britanskog pravosuđa.

PREDSJEDNICA ŽESTOKO KRITIZIRALA RAD VLADE: ‘Hrvatska stoji, drugi je prestižu! Tko i gdje donosi, odnosno, ne donosi odluke?’

“Afera ministrice Žalac je – megaafera”

Za aferu u kojoj se našla ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, kojoj se spočitava što je unosan posao s ministarstvom dobila tvrtka njezinog poznanika, Petrov je kazao da je riječ o – megaaferi.

“Ovo je megaafera. Ministrica je odlučila direktnom pogodbom bez natječaja svom poznaniku dodijeliti 10 milijuna kuna. Državna komisija definirala je da je ona u prekršaju. U svim normalnim državama, taj ministar bi sam dao otkaz. Ako već on na nalazi razloga, to bi trebao učiniti premijer”, kazao je Petrov.

Inicijativu oporbe za izglasavanjem opoziva minsitrici Nadi Murganić, a zatim i Vladi Petrov je ocijenio “malo ishitrenom”.

VLADA SE NE SMATRA ODGOVORNOM ZA AGROKOR: Zahtjev za izglasavanje povjerenja odbacit će na današnjoj sjednici