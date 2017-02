SDP-ovac BAUK O ARHIVIMA: ‘Predsjedniku Sabora mogu samo poručiti – Božo, izdrži!’

SDP-ov Arsen Bauk komentirao je otvaranje arhiva, ali dotaknuo se i nalaza državne revizije, koja je otkrila više od 300 tisuća kuna sumnjivih isplata iz ureda bivšeg premijera, Zorana Milanovića.

Novinari su Bauka pitali kako komentira donošenje zakona, po kojemu bi se omogućilo otvaranje Državnog arhiva. “Naš stav je da je Račanu trebalo pet do šest godina da preda arhive, a ovim nesposobnjakovićima više od 20 godina da donesu zakon. Neka ga donesu i to je to”, rekao je Bauk za N1.

MOST POKREĆE LUSTRACIJU? Otvaraju se arhivi, ali samo do 1990. – ‘Ljudima i podacima manipulira se već godinama’

Na pitanje kako komentira ideju da se otvori sve, bez oznaka tajnosti, Bauk je ponovio već ranije rečeno. “Ja sam rekao da su jedini koji se tome mogu protiviti 80.000 HDZ-ovaca koji su tamo, iz izjave premijera koji je rekao da će to raditi Ministarstvo kulture u trećem kvartalu, vidi se da to HDZ-u baš nije neki prioritet i ja samo mogu predsjedniku Sabora poručiti – Božo, izdrži”, rekao je Bauk.



Smatra da interesi Mosta i HDZ-a nisu isti. “Da su isti, HDZ bi donio taj zakon u zadnjih 20 godina, kad je država dobila te arhive. Naravno, ono što je predano devedesetih ne znam koliko je pročišćeno i tko ih je pročistio, ovi koji su ostali ili ovi koji su otišli iz Partije”, kazao je Bauk, dodavši da će zakon, ako se donese, morati poštovati Ustav, jer su odredbe o poštivanju ljudskih prava Ustavom zagarantirane.

BOŽO PETROV PORUČIO: ‘Most je ključ borbe protiv korupcije. S nama je Hrvatska postala politički uređenija’

Komentirao je i nalaz državne revizije. “Žao mi je što ljudi na čiji se to rad odnosi nisu pažljivije provjerili. SDP je u nedjelju rekao da se radi o prijevari i DORH je to brzo utvrdio, mislim da to nema veze s političkim osobama koje su u Vladi, smatram da ta vrsta podmetanja ne dolazi od naših političkih konkurenata, mislim od Plenkovićeve Vlade, obzirom da je sve već za vrijeme Oreškovićeve vlade bilo poznato i poslano reviziji”, kazao je Bauk za N1.