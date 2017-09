BOŽINOVIĆ O ORGANIZACIJI SASTANKA PLENKOVIĆA I TODORIĆA: ‘Primao sam pozive mnogih koji su htjeli kod premijera pa tako i taj’

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u petak je kazao kako je kao predstojnik Ureda premijera dogovarao sastanke s brojnim osobama koje su tražile sastanak premijerom Andrejem Plenkovićem, pa tako i sastanak s vlasnikom Agrokora Ivicom Todorićem o stanju u tom koncernu, a koji je održan krajem veljače u Banskim dvorima.

“Ja sam, kao predstojnik Ureda primao pozive mnogih ljudi koji su se htjeli javiti predsjedniku Vlade, pa tako i ovaj o kojem govorite”, rekao je Božinović na upit novinara je li dogovarao sastanke u Vladi na koje je došao Todorić, a konkretno sastanak održan 26. veljače koji je, kako je i sam potvrdio, inicirao čelnik Mosta Božo Petrov.

O tome kako je dogovoren taj sastanak, Petrov je govorio u srijedu za N1 televiziju te je pritom spomenuo i Božinovića koji se danas, odgovarajući na novinarsku konstataciju, nije složio da ga je Petrov pritom prozvao.



Petrov je za N1 kazao da je, kao tadašnji predsjednik Hrvatskoga sabora, “u trenutku kada nitko nije htio čuti što se događa u Agrokoru, niti ministar financija niti predsjednik Vlade, poslao poruku gospodinu Todoriću da smo zabrinuti za stanje i da bi bilo dobro da zatraži sastanak”.

“Ako nitko ne želi reagirati, što je bio slučaj, preuzmete sami inicijativu. Nađete čovjeka s vezom u Agrokoru i zamolite ga da kaže gospodinu Todoriću da zamoli za sastanak u Vladi. On je to učinio i kontaktirao tadašnjeg predstojnika Ureda premijera Davora Božinovića. Ja nisam Plenkoviću u tom trenutku rekao kako je došlo do sastanka, samo sam želio da se otvori pitanje Agrokora i da postane javno”, rekao je, uz ostalo, Petrov za N1.

Božinović je na novinarska pitanja odgovarao na marginama svečane akademije u povodu Dana policije i blagdana svetog Mihovila, njihova zaštitnika.

Govoreći o stanju u policiji, ministar je izrazio zadovoljstvo trendovima kada je riječ o primitku mladih ljudi i nabavci opreme jer, kako je rekao, policija mora odgovoriti na izazove koji se pred nju postavljaju.

Čestitavši svim policajcima Dan policije i zaželjevši im puno sreće, predanosti i hrabrosti u radu, dodao je kako je na njemu kao ministru i na Ministarstvu “da im stvori logistički, tehnički i pravni okvir kako bi uspješnije obavljali svoje