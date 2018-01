BOŽIĆNO PRIMANJE SRPSKOGA NARODNOG VIJEĆA: ‘Bog nije ni Srbin ni Hrvat, nego otac svih, a Hrvati i Srbi su povijesno isprepleteni’

Kad bismo se mjerili prema Preradoviću onda se mržnja ne bi odvijala nigdje, a najmanje u školskim knjigama i učionicama, a za ideje ilirskoga pokreta bilo bi mjesta svugdje.

Srpsko narodno vijeće održalo je tradicionalno božićno primanje, na kojem je uz visoke državne dužnosnike bio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Pupovac: Kad bismo se mjerili prema Preradoviću, ne bi bilo mržnje

“Kad bismo se mjerili prema Preardoviću onda se mržnja ne bi odvijala nigdje, a najmanje u školskim knjigama i učionicama, a za ideje ilirskoga pokreta bilo bi mjesta svugdje”, rekao je predsjednik Srpskoga narodnog vijeća Milorad Pupovac u pozdravnom govoru i dodao kako za neke druge, posebno za ustaški pokret, za Milu Budaka i njegove druge prvake i njihove ideje ne bi bilo mjesta nigdje. Ocijenio je kako tada mržnja prema Srbima u Hrvatskoj ne bi bila mjera hrvatske slobode te dodao kako “jezik kojim govorimo, uz svo bogatstvo njegovih razlika ne bi nas dijelio ni unutar granica naše zemlje niti izvan njih”.

Tada bismo se ispričali, smatra Pupovac, za boli i patnje koje smo jedni drugima u ovoj ili onoj mjeri nanosili.

“Znali bismo da nam je obveza rasteretiti odnose s našim susjedima, a posebno s BiH i Srbijom”, poručio je izrazivši uvjerenost da će prosperitet i uzajamno poštavnje postati dominantne vrijednosti. Uvodno je Pupovac naime podsjetio na niz godišnjica, među kojima 200. godina od rođenja pjesnika Petra Preradovića. Ove se godine obilježava 20 godina od završetka mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i zapadnoga Srijema, koja je, kako je rekao, Hrvatima i Srbima pružila priliku da rat, kad ga već nisu vodili, završe na human i časan način.

Podsjetio je i na stoljeće od završetka Velikog rata te od formiranja zajedničke države koja je, kazao je, tada bila za milijune izraz povijesne nade za narodnom slobodom. Navršava se 150 godina od početka rada Crkve preobraženja gospodnjeg u Zagrebu, koji je nakon Novog Sada, postao novo središte prečanskih Srba, rekao je i istaknuo da je 2018. godine dva stoljeća od rođenja Petra Preradovića, koji je, kazao je, krajiški potomak i hrvatskosrpski pjesnik.

Plenković: Zajedno ćemo raditi i ove godine

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković je rekao kako Božić još jednom pruža prigodu da ponovimo kako je suvremeno hrvatsko društvo, društvo u kojem se i Hrvati i sve nacionalne manjine trebaju i dobro se osjećaju. Podsjetio je kako je na sastanku Nacionalnoga vijeća HDZ-a prošle godine rekao da zastupnici nacionalnih manjina moraju i trebaju biti dio parlamentarne većine. “Smatram da je to dobro za naše međusobne odnose i za sve manjine u Hrvatskoj, za političke predstavnike manjina u Hrvatskom saboru”, rekao je dodavši kako samo na taj način možemo rješavati pitanja važna za naše manjine.

Ocijenio je kako možemo biti ponosno da smo zemlja koja u komparativnoj analizi s brojnim drugim daje velika prava manjinama. “Malo je zemalja koje imaju fiksne kvote u Saboru za manjine, rekao je dodavši kako se od reintegracije Hrvatskoga Podunavlja može reći da smo postigli puno.

Ustvrdio je kako se od ratnih vremena i agresije Miloševićeva režima može reći da je politika pomirbe, suživota, tolerancije, razumijevanja, uključivanja manjine, posebno srpske, u hrvatsko društvo došla na razinu na kojoj treba biti te na kojoj želimo da bude.

“Samo na taj način možemo težiti da i naši sunariodnjaci, koji su BiH konstitutivni narod, koji su manjina u Srbiji uživaju istu razinu prava kao što to naše manjine uživaju u Hrvatskoj”, rekao je Plenković. Poručio je da će u svim dijelovima Hrvatske svi građani imati struju i vodu te da će to pitanje riješiti. “Neće se nitko osjećati kao da ne živi u 21. stoljeću, istaknuo je Plenković,” obećavši kako su to stvari koje se, ne uz veliki trošak, mogu i hoće realizirati. Poručio je kako ne želi govor mržnje i nesnošljivost u društvu. “Naš posebni program za nacionalne manjine vrlo konkretno rješava sva pitanja koja će pomoći svim pripadnicima nacionalnih manjina da u Hrvatskoj budu zadovoljni”, rekao je dodavši kako se u novu godinu ušlo s optimizmom te da je Hrvatska ostvarila proračuinski suficit.

Najavio je kako će na tragu gospodarskoga rasta i povećavanja zaposlenosti te reformskih poteza raditi svi zajedno i ove godine. Zadržat ćemo čvrstinu i parlamentarnu većinu, rekao je.

Porfirije: Srbi i Hrvati povijesno su isprepleteni

Zagrebačko-ljubljanski metropolit Porfirije Perić u svom je pozdravu istaknuo kako je mir božićna poruka. “Ljubav je odgovor na pitanje mira, a ljubav znači zajedništvo”, rekao je dodavši kako je na ovim prostorima neophodno biti spreman na praštanje. Kako bi praštali jedni drugima, treba svatko sagledati sebe jer, rekao je Porfirije, svi su činili loše stvari jedni drugima. “Zar je važno tko je prvi počeo, a tko nastavio”, upitao je dodavši kako je bilo dovoljno zla.

Poručio je kako Bog nije ni Hrvat ni Srbin, nego otac svih, a ljudi usvajanjem božićne poruke postaju njegova djeca i međusobno braća.”To se posebno odnosi na Srbe i Hrvate koji su povijesno isprepleteni”, rekao je upitavši “koliko je samo mješovitih brakova, rođaka i takvih veza između Srba i Hrvata. Srbi i Hrvati su dvije grane, koje su upletene u jednu pletenicu i ta pletenica čini jedan i jedinstveni buzdovan, a on ima snagu ljubavi, rekao je Porfirije. Na primanju su uručene i godišnje nagrade SNV-a.

Za doprinos razvoju srpskih institucija Nagrada Nikola Tesla uručena je Đorđu Kneževiću. Nagrada za humanizam Diana Budisavljević uručena je novinaru sprskih Novosti Vladimiru Juričiću, Nagrada Svetozar Pribićević za unapređenje hrvatsko-srpskih odnosa Miljenku Domljanu. Na božićmom primanju SNV-a, uz ostale, bilu su i potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, potpredsjednik Hrvatskoga sabora Furio Radin, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić te predsjednik SDP-a Davor Bernardić.