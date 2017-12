BOZANIĆEVA BOŽIĆNA ČESTITKA: ‘Zlo se podmuklo širi unoseći u naš život strah i nepovjerenje’

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić pozvao je u Božićnoj čestitki na otvaranje oči za dobro i pozitivno u hrvatskom društvu, na isticanje onoga dobra, nasuprot zla koje se podmuklo širi unoseći strah i nepovjerenje u naše živote, naglasivši kako ima puno dobra u našoj sredini, obiteljima i u našoj hrvatskoj domovini.

“Slavimo Božić. Božić je velik dar za sve, za čitavo čovječanstvo. Nitko nije isključen iz blagodati božićnoga dara, jer se o Božiću radost razlijeva na sve ljude. Božić nam otvara srce svemogućeg Boga, koji rođenjem svoga Sina Isusa u Betlehemu uspostavlja novi odnos između Boga i čovjeka”, naveo je kardinal Bozanić u Božićnoj čestitci, koju je u ime Hrvatske biskupske konferencije (HBK) uputio vjernicima u domovini i inozemstvu u nedjelju posredovanjem elektronskih medija.

Istaknuo je kako noćas slavimo rođenje Malog Boga – Božića.

U Božiću je zasjalo čovjekljublje Boga

“Slavimo Boga koji je k nama došao u ljudskoj prilici i postao maleno Dijete. Postao je jedan od nas, nama u svemu jednak, osim u grijehu. Bog je po Božiću ušao u našu povijest te nas više ne ostavlja same: on nas prati na svim našim putovima”, rekao je kardinal Bozanić, dodavši kako su tri misli koje u ovoj svetoj božićnoj noći želi staviti pred Kristove vjernike i sve ljude dobre volje.

“Prva je – u Božiću je zasjalo čovjekoljublje našega Boga. Božić je objava da je svaki čovjek ljubljen od Boga. Božja ljubav zahvaća sve ljude, svako ljudsko biće, svaku ženu i svakoga muškarca. Svi smo prihvaćeni i ljubljeni od Boga: i ti, i ja, i svatko od nas. Ta jednostavna i duboka spoznaja daje posebno usmjerenje i smisao našem životu, jer znamo da nas Bog neizmjerno ljubi. Draga sestro, dragi brate, Bog te ljubi! To je Božić.



Božić je navještaj Božje dobrote

Druga poruka koju želim naglasiti jest ova: Bog je dobar. Božić je navještaj Božje dobrote. Drugo ime za Božju dobrotu je milosrđe, kojim nas Bog miluje, iscjeljujući naše rane i opraštajući nam grijehe. Božić nas poziva na pomirenje s Bogom koje vodi radosti i miru među ljudima. Iskustvo nam govori: kad je čovjek u istinskom miru s Bogom, onda je blizak i u miru s braćom i sestrama s kojima živi, i s ljudima što ih susreće. Božić nas otvara dobru i potiče na dobra djela”.

Zlo se podmuklo širi unoseći u naš život strah

I kao treće, dodao je Bozanić u božićnoj čestitki “želim istaknuti ovo: ima puno dobra u našoj sredini, u našim obiteljima, u našem susjedstvu, u našim zajednicama, u našoj hrvatskoj domovini. Otvorimo oči za dobro. Otvorimo prostore pozitivnom u hrvatskom društvu. Neka nam Božić pomogne da bolje uočimo dobro kod drugih, da ističemo dobro nasuprot zla, koje se podmuklo širi unoseći u naš život strah i nepovjerenje. Neka nam Božić pomogne da se odupiremo širenju mržnje i svakom zlu, bez obzira odakle ono dolazilo”.

Kako je naglasio Božić nam daje snagu da činimo dobro.

“Budimo navjestitelji i širitelji dobra, jer Bog je dobar. Isus se rodio u Betlehemu da bi pobijedio zlo i da bi svi, koji prihvate Radosnu vijest, imali život, i to u izobilju. Dragi Kristovi vjernici i svi ljudi dobre volje, budimo nositelji dobra! Čestit vam Božić, svetkovina Božjeg čovjekoljublja i dobrote!”, stoji u božićnoj čestitki kardinala Bozanića u ime HBK, priopćeno je iz Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.