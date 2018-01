BOŠNJAKOVIĆ KAŽE DA ĆE ZAŠTITITI HRVATSKE RIBARE U SAVUDRIJSKOJ VALI: ‘Kazne ćemo vraćati u Sloveniju’

‘Ribari su primljeni u Ministarstvu poljoprivrede, gdje su im ministar Tolušić i naš državni tajnik izložili situaciju, i oni su otišli zadovoljni.’

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u intervjuu za Jutarnji list rekao je da će zaštititi hrvatske ribare koji uplovljavaju u dio Piranskog zaljeva.

‘Ne može samo jedna država donositi odluke’

Hrvatsko će ministarstvo kazne koje slovenska policija napiše hrvatskim ribarima zbog uplovljavanja u njihovo more vraćati u Sloveniju, a neće ih dostavljati ribarima. Bošnjaković ističe da ne može samo jedna država donositi odluke o prekršajima na teritoriju koji nije njezin, i najavljuje da će Hrvatska takva slovenska rješenja smatrati pravno ništetnima. ‘Takva ćemo rješenja smatrati pravno ništetna. Ribari su primljeni u Ministarstvu poljoprivrede, gdje su im ministar Tolušić i naš državni tajnik izložili situaciju, i oni su otišli zadovoljni’, rekao je.

‘Blizu smo bilateralnog rješenja’

Ako se kažnjavanja naših ribara nastave, Bošnjaković kaže da bi kazne trebale ići preko Ministarstva pravosuđa, no ono neće dostavljati ta rješenja ribarima već će ih vraćati u Sloveniju. Bošnjaković dodaje da je siguran da će se rješenje za ovaj problem uskoro naći. ‘Vjerujem da smo, kako to kaže premijer Andrej Plenković, blizu bilateralnog rješenja i da do njega još samo malo nedostaje’, rekao je Bošnjaković za Jutarnji list.