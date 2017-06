SLOVENSKI PREDSJEDNIK: ‘Hrvatsku ne amnestira jednostrani izlazak iz arbitraže’

‘Ovo je najpravednije moguće rješenje za Sloveniju’, istaknuo je slovenski predsjednik.

Borut Pahor, komentirajući presudi arbitražnog suda, istaknuo je kako je to povijesni trenutak, jer je pitanje granice rješeno mirno te kako Slovenija može biti zadovoljna.

‘Sjećat ćemo se ovog trenutka’

“Za interese Slovenije, za tijek granice na kopnu i moru, ni jedno drugo rješenje ne bi bilo pravednije. Ne dvojim da su moguće i drugačije ocjene. To je očekivano. No, mislim da ćemo se u budućnosti s iskrenom zahvalnošću sjećati ove presude. Mislim da jedva možemo pojmiti važnosti ovog trenutka. I to ne samo zbog izlaza na otvoreno more” ističe Pahor.

“Mirnim putem smo riješili pitanje granice koji je do potpisivanja sporazuma o arbitraži 2009. snažno opterećivalo odnose naših građana i država. Od potpisivanja sporazuma, nakon 20 godina, incidenata više nije bilo. Posljednjih 18 godina živjeli smo u sigurnosti i zavidnom prijateljstvu” ističe predsjednik.



‘Hrvatsku ne amnestira činjenica da se isključila iz arbitraže’

“Činjenica što se Hrvatska jednostrano isključila iz arbitraže ne amnestira ju od provođenja odluke” kaže Pahor i nastavlja:

“Imamo jedinstvenu priliku da zatvorimo napetosti i nestabilnosti koji opterećuju naše odnose”

Pahor je najavio i kako će se već sutra naći sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović.