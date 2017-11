BORIS MILETIĆ ZA NET.HR: ‘Nevjerojatno je da se Vlada sedamdeset godina nakon rata odbija jasno odrediti prema ustaštvu’

Vlada Republike Hrvatske u četvrtak je predložila Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog IDS-a, PGS-a i Liste za Rijeku o dopuni Kaznenog zakona koja se odnosi na sankcioniranje propagiranja nacističkog, fašističkog i ustaškog režima.

IDS je, kao pokretač inicijative, predložio izmjene Kaznenog zakona kojima bi se isticanje fašističkih simbola, uključujući i ustaški pozdrav “Za dom spremni”, kažnjavao zatvorskom kaznom i do dvije godine. Predsjednik IDS-a, ujedno i saborski zastupnik te gradonačelnik Pule Boris Miletić istaknuo je tada da sve razvijene demokratske zemlje, među kojima i Njemačka i Italija, isticanje fašističkih simbola kažnjavaju zatvorom. Reagirajući pak na odluku Vlade da odbije IDS-ov prijedlog i sugerira Saboru da učini isto, Miletić je nazvao “pozivom na normalizaciju ustaštva u hrvatskom javnom prostoru” i “potezom bez presedana u suvremenoj Europi”.

Tim povodom razgovarali smo s predsjednikom IDS-a.

OSUDA DANAŠNJE VLADINE ODLUKE: ‘Službeno su pozvali na normalizaciju ustaštva u hrvatskom javnom prostoru’



“OSUDA USTAŠTVA JE CIVILIZACIJSKO PITANJE”

Je li Vas iznenadilo što je Vlada odbila prijedlog IDS-a o uvođenju zatvorske kazne za isticanja fašističkih, a time i ustaških simbola? Nadate li se da će prijedlog proći u Saboru?

– Nije, ali iznenađen sam koliko su jasno rekli da se ne žele obračunati s fašističkim tendencijama u društvu. Time su otišli korak dalje od politike zatvaranja očiju i zapravo potaknuli afirmaciju ustaštva u hrvatskom javnom prostoru. Ustaški incidenti kod nas su postali rutina i umjesto da naprave sve kako bi to zaustavili, oni su poručili da to i nije neki problem. Trebam li podsjećati da govorimo o izdajničkom režimu koji je ubio tisuće ljudi samo zato jer su bili druge vjere ili nacionalnosti? Nevjerojatno je da se naša Vlada sedamdeset i nešto godina nakon rata odbija jasno odrediti prema ustaštvu. To je opasno na političkoj, ali i na simboličkoj razini. Diskurs kojeg propagira ustaštvo, a u čijem su središtu isključivo nasilje i mržnja prihvaćen je javnom prostoru kao nešto ‘normalno’, ‘uobičajeno’ i to je najstrašnija dimenzija tog problema. Što se tiče Sabora, ne znam kako netko tko vjeruje u vrijednosti slobodne, antifašističke Europe može glasati protiv našeg prijedloga.

Očekujete li da će Vlada svojim zakonom o zabrani isticanja simbola totalitarnih režima predložiti nešto slično?

– Osuda ustaštva nije političko, nego civilizacijsko pitanje. Sav demokratski svijet je jasno rekao da je nacizam, uz fašizam, a time i ustaštvo, najveće zlo 20. stoljeća, a naša Vlada 2017. osniva povjerenstvo koje će tek raspraviti pa nam reći je li ustaški režim bio zločinački. O čemu se tu ima raspravljati!? Baš zato što je ustaštvo kod nas latentno prisutno treba uvesti odlučne mjere kojima će se ta retorika i te vrijednosti ukloniti iz javnog prostora. Na žalost, čini se da Vlada ima sasvim druge planove.

IDS ŽELI KAZNE KAO U ITALIJI: ‘Za ustaške simbole i pozdrav ‘Za dom spremni’ treba uvesti dvije godine zatvora’

“VLADA RADI SVE KAKO BI UMIRILA RADIKALNU DESNICU”

* Smatrate li da je stvar u – kako to neki vide – potrebi za ideološkom ekvidistancom? Druga strana uvijek će tražiti kažnjavanje isticanja komunističkih simbola čemu se vi protivite

– Ideološka ekvidistanca labav je i nikakav je izgovor za evidentnu normalizaciju ustaških simbola u javnom prostoru. Vlada radi sve kako bi umirila radikalnu desnicu pa pokušava izjednačiti ono što se izjednačiti ne može. Ustaški režim bio je zlo po sebi. Narodno-oslobodilačka borba oslobodila je Hrvatsku od okupatora. Simbole te borbe, konkretno zvijezdu petokraku, zloupotrijebio je komunistički režim koji je počinio puno zla, međutim, pod tom zvijezdom naši su djedovi vratili Istru Hrvatskoj. Tu petokraku ne možete izjednačiti s ustaškim simbolima koji su nastali iz najgorih mogućih pobuda.

* Rekli ste da očekujete rekacije iz inozemstva na ovaj potez Vlade. Od koga ih očekujete i zašto bi bile važne i potrebne?

– Antifašizam je temelj moderne Europe. Odbijanje Vlade da se jasno odredi prema ustaštvu značajno ruši ugled naše zemlje i da, siguran sam da će biti reakcija iz EU.

* Kako tumačite sve učestaliju relativizaciju ustaštva: od nastojanja da se ustaški pozdrav prikaže kao starohrvatski ili arija iz opere, preko pokušaja da se Jure Francetić proglasi “antifašistom” do tvrdnji da je filoustaštvo svojevrsni izraz buntovništva današnjih generacija?

– Kontinuirano zatvaranje očiju kad je u pitanju isticanje ustaških simbola dovelo je do toga da se ustaštvo u javnom diskursu počelo etablirati kao normalna pojava. To je za državu koja želi biti europska i demokratska velika sramota. Osim toga, to je vrlo opasno jer time šaljete poruku da u našem društvu ima prostora za vrijednosti koje propagira taj režim, odnosno za mržnju, nasilje i netoleranciju prema svima koji su drugačiji. Ukratko, svako relativiziranje zločinačke prirode ustaškog režima, bilo kroz opravdanje zločina, bilo kroz obnovu ustaške ikonografije i simbola, predstavlja ne samo anticivilizacijski čin, već je u svojoj osnovi duboko antihrvatsko.

