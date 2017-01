BORIS JOKIĆ ODGOVORIO NA KRITKE: ‘Ovo je zemlja koja ubije i najvećeg optimista’

‘Mi smo ovo napravili stručno, visoko stručno. Ovime se ne bi posramila niti jedna zemlja’, tvrdi Boris Jokić odgovorivši time na kritike kako na kurikularnoj reformi nisu raditi stručni ljudi.

Nakon što je u srijedu skupina stručnjaka sa sveučilišta, iz škola, znanstvenih instituta i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti predstavila publikaciju u kojoj kritizira prijedlog Cjelovite kurikularne reforme o njihovim kritikama progovorio je i voditelj reforme Boris Jokić. Govoreći za N1, Jokić je kazao kako nisu istinite njhove tvrdnje dana reformi nisu radili stručnjaci. Naveo je kako skupina kritičara ima legitimno pravo iznijeti svoje mišljenje, međutim problematično je, ističe, što su to primjedbe iz ožujka ove godine na koje je njegova ekspertna skupina odgovorila, odnosno na temelju kojih su napravljeni drugi dokumenti. Ti dokumenti prošli su javno savjetovanje i kako navodi svime time dokazali da su kvalitetni.

“To naravno ne isključuje to da netko ima mišljenje, ali uspjeli smo napraviti da se ovo odvoji od politike, i da se vrednuju dvije jednakovrijedne perspektive. Trenutno reforma ne postoji. Na njoj nitko sada ne radi. Svi koji smo radili na njoj više ne radimo, i nitko nije nastavio. Mi nismo htjeli da to bude samo dokument. Ovom zemljom i dalje vlada kriza odlučivanja”, kazao je Jokić, kojeg nakon odstupanja s čela ekspertne skupine više nitko nije kontaktirao.

“Ovo je zemlja koja ubije najvećeg optimista. Mi smo počeli raditi još prije o tome, imate i ideje iz 90-ih onih koji su to pokušali napraviti. Mi smo to pokušali napraviti vrlo široko, uključili smo sve. Ja i svi ti ljudi htjeli smo doprinijeti onim što najbolje znamo, a to je struka. Mi smo ovo napravili stručno, visoko stručno. Ovime se ne bi posramila niti jedna zemlja”, kaže Jokić dodajući kako je politička situacija uspjela ubiti nešto jako vrijedno.



BORIS JOKIĆ O IDEJAMA JEDNOSPOLNOG ŠKOLOVANJA: ‘A da napravimo razrede i za ljevoruke i dešnjake?’