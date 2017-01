KULTNOM FOTOGRAFIJOM POSLAO PORUKU U SVIJET: Nije tražio ni mirovinu ni povlastice, otišao je raditi

Nakon 25 godina od rata, koji je poput brojnih drugih hrvatskih gradova duboko tresao i Novsku, na svoj nekad ratni teren vratio se tada “nepoznati” branitelj s poslije kultnih fotografije i plakata koji su utjelovili odlučnost, hrabrost i mladost koja je stala u obranu Domovine i zbog jednog grafita stigli i do grupe Guns N’ Roses, piše Novska.in

Petra Dukarića, tada 19-godišnjaka, novljanski je fotograf Željko Gašparović snimio u prvom mjestu do Novske Starom Grabovcu na prvoj crti bojišnice. Petar je stajao na tenku iza teškog mitraljeza, s trakom oko glave i cigaretom na usnama spreman zapucati prema neprijateljskim položajima od kuda je tog trenutka krenuo napad. Na tenk, koji je stajao ispred Mjesnog doma na čijem je zidu netko bojom ranije napisan grafit Guns N’ Rosesa, ime svjetski poznate grupe, popeo se i Gašparović, napravio snimak, a obojica su ubrzo morala potražiti zaklon, neprijateljske granate počele su eksplodirati u blizini.

Uskoro se fotografija našla na plakatu koji je dizajnirao Ivo Vrtarić, branitelj i grafičar, parafrazirajući jednu pjesmu Gunsa “Live and let die“ u “Live and let live” – Živi i pusti živjeti, želeći poslati poruku svijetu o ratu u Hrvatskoj i pokazati plemenitost hrvatskog branitelja.

Obojica nakon rata nastavila raditi i nisu se sreli do nedavno

Nitko onda nije ni slutio da će fotografija i plakat postati poznati, niti fotograf niti Petar Dukarić. Petar je ostao u Hrvatskoj vojci do 2002. godine, kada odlazi s obitelji na rad u Francusku, gdje sada vozi kamione i teške strojeve, kaže, “otišao sam bez ratne mirovine, čina i povlastica”, dok je autor fotografije poslije završetka rata nastavio raditi i ispunivši godine radnog staža, prije nekoliko mjeseci otišao u mirovinu.



Obojicu aktera fotografija je neraskidivo povezala, ali i sudjelovanje u obrani i akcijama tijekom rata, jedno vrijeme i s brigadom Tigrova na istim bojišnicama po Hrvatskoj, no više se nisu susreli, sve do neki dan kada je Petar, nakon 25 godina došao u Novsku i Stari Grabovac.

“Ponosan sam što sam sudjelovao u stvaranju Hrvatske i branio je, neki su mi prijatelji u ratu poginuli, a i ja sam bio spreman poginuti za Hrvatsku. U ratu sam stekao puno prijatelja. Mi smo danas kao braća”, rekao je Petar koji se sada susreo sa svojim ratnim prijateljima, te zapalio svijeće onima kojih višena nema. Gašparović mu je, pak, poklonio uramljeni originalni primjerak plakata koji nije imao, a koji je dospio i do sane grupe Guns N’ Roses.