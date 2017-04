BORBA PROTIV BIJELE KUGE U HRVATSKOJ: Vlada najavljuje da će darivati kuće i zemljišta, žele i izdašniji dječji doplatak

Iako Slavonija i Lika kao regije najopustošenije ‘bijelom kugom’ vrve praznim kućama i neobrađenom zemljom, državni tajnik u Ministarstvu demografije bombastično najavljuje kako će Vlada ondje darovati kuće i zemlju kako bi spomenute regije demografski živnule.

U razgovoru za Večernji list, državni tajnik za demografiju, dr. sc. Marin Strmota, kazao je kako se radi na mjerama te izmjenama zakona za demografski oporavak zemlje i ugroženih područja koje predstavljaju veliki pomak u odnosu na politiku svih prijašnjih Vlada.

Kuće i zemljišta za one koji ih ne mogu sami steći

Cilj Zakona o potpomognutim područjima bit će, po njegovim riječima, poticanje naseljavanja i zadržavanja stanovništva na potpomognutim područjima kako bi se demografski i gospodarski oporavila. Ta će područja biti definirana posebnim indeksima razvoja.

“Nacrt prijedloga Zakona se radi, ali jasno je da se neće poticati naseljavanje stanovništva u Zagrebu, nego u demografski opustošenim područjima poput Slavonije, Like, otoka, kojima su potrebni svi mogući poticaju u cilju demografske obnove. Demografski kriterij mora biti unutar svakog zakona koji se tiče i demografije. Kad je riječ o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, smjer je jasan i treba definirati i urediti najam i darivanje stanova i zemljišta ljudima koji se za to ne mogu sami pobrinuti, i tu država treba uskočiti zbog revitalizacije zemlje. Ovo je tek jedna komponenta ravnomjernog razvoja zemlje na kojoj se radi, a druga ministarstva će dati svoj doprinos”, pojasnio je Strmota.



MINISTARSTVO DEMOGRAFIJE: ‘Ozbiljno radimo na demografskoj obnovi Hrvatske’

“Logično je da doplatak za svu djecu bude veći od 360 kuna”

Strmota je upitan i koliki će biti dječji doplatak za svu djecu, koji ova Vlada planira uvesti.

“Bit će izrađena stručna analiza u suradnji s Ministarstvom financija i Institutom za javne financije. Moramo gledati da bude barem malo veći nego sad i da se osjeti razlika u doplatku kad imate jedno, dvoje, troje djece i da za treće, četvrto dijete bude veći doplatak”, kazao je dodajući da je logično da bude veći od prosječnog koji sada iznosi 360 kuna.

Od Strmote i njemu nadređene ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nade Murganić, potekla je i inicijativa za zabranu rada nedjeljom. Strmota ističe kako je i to jedna od demografskih mjera.

MINISTRICA DEMOGRAFIJE: ‘Izumiremo i iseljavamo se! Svi alarmi zvone, a to je nadstranačko pitanje’

I ograničavanje rada nedjeljom je demografska mjera

“Ograničavanje rada nedjeljom u djelatnostima gdje to nije nužno jedna je od demografskih mjera za usklađivanje poslovnog i obiteljskog života, što je ključno za mlade obitelji, za obitelji s dva zaposlena roditelja. U razgovorima smo sa Sindikatom trgovine i s Ministarstvom rada jer mi možemo predlagati inicijative, a oni izmjene zakona. Vodimo računa da se ne ugrozi gospodarski oporavak i razgovaramo s HUP-om o tome. I poslodavcima je jasno da postoji pravna i moralna osnova za to, no nisu zauzeli jedinstven stav. Iz HUP-a nam uvjetno rečeno daju ruku pomirenja, ali govore da se ide postupno s tom mjerom, da se ne lomi preko koljena i da se ostavi vremena za prilagodbu”, kazao je Strmota.

Po njegovim riječima, razmišlja se o tome da se u prijelaznom periodu u prvoj godini ograniči rad nedjeljom tako da se može raditi pola nedjelja u godini, iako je krajnji cilj potpuna zabrana rada nedjeljom.

NOVE MJERE DEMOGRAFSKE OBNOVE: Broj radnih nedjelja poslodavci će morati ograničiti

Hrvatskoj treba blaga imigracijska politika

Što se imigracijske politike tiče, Strmota kaže da će nam trebati blaga imigracijska politika jer nećemo se uspjeti obnoviti samo povećanjem nataliteta.

“Moramo govoriti o imigracijskoj politici, a kada, koliko ljudi i koga useljavati, to trebaju definirati i ostala ministarstva. Oko kvota za uvoz radnika trebaju biti svi suglasni. Selektivnu imigracijsku politiku provode sve zemlje, osobito europske. Treba raditi i na sustavu obrazovanja i osposobljavanja deficitarnih zanimanja”, kazao je te objasnio da blaga imigracijska politika znači da se “vrata ne otvore širom” odnosno ne dozvoli useljavanje bez kriterija i pravila.

DEMOGRAF ŠTERC: Situacija je gora nego što se čini, ljudi iz zemlje odlaze bez odjave