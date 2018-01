KRAPINSKO-ZAGORSKI ŽUPAN (SDP): ‘Predsjednica nas razumije. Ima našu potporu i podršku…’

Predsjednica razgovarala s čelnicima Krapinsko-zagorske županije, zastupnicima, gradonačelnicima…

Boravak u Krapinsko-zagorskoj županiji, gdje je izmjestila svoj Ured na tri dana, predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović nastavila je sastancima s predstavnicima županije, saborskim zastupnicima te gradonačelnicima i načelnicima, kao i s udrugama hrvatskih branitelja.

Župan Kolar: Podržavam predsjedničin obilazak zemlje

Nakon sastanka s lokalnim dužnosnicima, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar (SDP) izjavio je kako podržava predsjedničin obilazak Hrvatske jer i sam ide na teren kako bi čuo kritike i prijedloge koje olakšavaju donošenje odluka. Predsjednicu je upoznao s planovima razvoja Krapinsko-zagorske županije, ali i potrebi daljnje decentralizacije.

“Imamo jasnu strategiju razvoja do 2020. i jasan master-plan razvoja turizma do 2025. Da bi to realizirali treba nam decentralizacija, prije svega fiskalna, jer nije normalno da ja kao župan prilikom izrade proračuna za 2018. moram predvidjeti kreditno zaduženje da bih mogao financirati 15 posto za sve one projekte koje sam pripremio sa svojim timom. A to je sada 121,7 milijuna kuna. Što će biti s projektima za 2019. i 2020. koji će biti vrijednosti 250 ili 300 milijuna kuna? Hoću li morati odustati od njih? Predsjednica to razumije“, rekao je Kolar.



Gradonačelnik Gregurović: Apelirali smo na predsjednicu da pomogne oko financiranja projekata

S njim se, oko pomoći u financiranju projekata, složio i krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović. “Imamo niz prijavnica kojima aplicirano na razne fondove. Problem je hoćemo li imati dovoljno novaca da financiramo naš dio, određeni postotak lokalne samouprave. Iako predsjednica nema direktne ovlasti, apelirali smo da se s razine državne vlasti čuje za probleme i da predsjednica svojim autoritetom apelira prema nadležnim ministarstvima i drugima da se ti problemi premoste“, kazao je Gregurović.

Krapinsko-zagorski župan se suglasio s predsjednicom u još jednom pitanju – upravljanju državnom imovinom u čemu bi, kako je rekao, županije i veliki gradovi bili učinkovitiji i prije je stavili u funkciju. “Problem je procjene zemljišta. Ako je ono u Kumrovcu procijenjeno na 21 milijun kuna i pet puta se nitko ne javi na natječaj, a šesti put se javi netko tko nudi 10 milijuna kuna, znači da zemljište vrijedi 10 milijuna kuna. Da smo prije tri, četiri godine dali to zemljište investitoru za 10 milijuna kuna, danas bi imali objekt u kojem bi radilo 150 ljudi i koji bi stvarali dohodak“, rekao je Kolar.

Komentirao je i predsjedničinu izjavu da bi se sve bolji makroekonomski pokazatelji trebali vidjeti i na računima građana.

‘Gospodarski rast treba biti veći da bi to ljudi osjetili’

“Činjenica je da su gospodarski pokazatelji bolji. Ali gospodarski rast treba biti veći da bi to ljudi osjetili. Mi smo od 2013. na području županije otvorili skoro 3.500 novih radnih mjesta. Onaj koji je bio nezaposlen, a danas radi, sigurno je osjetio. Onaj koji ima malu plaću, a mi imamo niskoproduktivnu industriju, tekstilnu, ako mu je porasla plaća za 100 kuna, sigurno nije osjetio da mu je u Hrvatskoj bolje. Pretpostavljam da je poruka predsjednice išla u tom smjeru“, rekao je župan.

‘Potrebno je zajedništvo u ostvarenju nacionalnog interesa’

Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović je ranije tijekom dana naglasio važnost gospodarskog razvoja i činjenicu da je u Krapini sve manje nezaposlenih te sve više otvorenih novih radnih mjesta. “Svi imamo isti cilj a to je da stvorimo takvo gospodarsko okruženje da svi mogu raditi ali i živjeti od svog rada,” kazao je Gregurović.

Pozvao je na, kako je rekao, pravu decentralizaciju ne samo obaveza već i financijsku, a tome mu se pridružio mu SDP-ov župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, koji rekao da ovih dana neće predsjednici govoriti o problemima, već o projektima i izazovima u toj županiji. Potrebno je zajedništvo i iskorak, nešto bolje za čitavu Hrvatsku, rekao je. “Bez obzira na politička uvjerenja, bez obzira na stranačku pripadnost, ima stvari koje su nacionalni interes. Zbog toga Vaše zalaganje koje je vezano za demografsku obnovu, za prava hrvatskih branitelja, vaše zalaganje za koncept da spriječimo odlazak mladih ljudi iz Republike Hrvatske, imate našu potporu i podršku,” kazao je Kolar.

PREDSJEDNICA OPET NAPALA VLADU: ‘Ako država ostvaruje bolje rezultate, onda se to mora vidjeti na računima građana’

Predsjednica Grabar Kitarović sastala se i s predstavnicima 20-ak braniteljskih udruga. Oni su izrazili zadovoljstvo novim Zakonom o braniteljima i pravima koji im on omogućuje, ali i upozorili kako je mnogo branitelja već u godinama kada im treba dodatna briga. Inače, iz Krapinsko-zagorske županije u Domovinski je rat išlo više od 11.000 branitelja.

Prvi od tri radna dana u Krapinsko-zagorskoj županiji predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović završit će poslijepodne posjetom Osnovnoj školi Augusta Cesarca i tvrtki Jedinstvo Krapina. Za četvrtak je, između ostalog, najavljen sastanak s gospodarstvenicima i obrtnicima Krapinsko-zagorske županije u Humu na Sutli, a za petak obilazak županije i susret s ministricom znanosti i obrazovanja Blaženkom Divjak u Srednjoj školi u Bedekovčini.