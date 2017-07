REKTOR BORAS NAPAO MLADU NOVINARKU, ONA MU UZVRATILA: ‘Znam da Vas nije sram, no mene jest – zbog Vas’

Novinarku koja je otkrila nedostatke u Vladinom novom planu za provedbu Stretegije obrazovanja, rektor Boras je ovih ovih dana prozvao na osobnoj razini spočitavajući joj nezavršen studij u 27. godini te želju da dospije u fokus javnosti. Na odgovor se nije dugo čekalo.

Nakon što je u svojim tekstovima otkrila da je Vladin novi akcijski plan za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije umnogome različit s onim kojega je 2014. godine usvojio Sabor novinarka portala Srednja.hr Dora Kršul našla se na udaru rektora Damira Borasa.

Boras ju je, naime, imenom i prezimenom prozvao na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu kazavši kako je riječ o “nezavršenoj studentici, u dobi od 27 godina, te osobi koja tobožnjim otkrivanjem afera, tzv. istraživačim novinarstvom, želi doći u fokus javnosti”.



No, mlada novinarka ubrzo je uputila odgovor Borasu. Njezino obraćanje rektoru s portala Srednja.hr prenosimo u cijelosti.

“Rektore Boras, istina je, imam 27 godina i još uvijek nisam završila fakultet. Od diplome me dijeli jedan ispit i obrana diplomskog koji će biti totalni mrak. Doduše, ne pričam o istom mraku koji je zavladao Vašim zasjedanjem na rektorski tron Sveučilišta, ali shvaćate o čemu govorim.

Znate, rektore, neki ljudi pri odabiru fakulteta sa ‘zelenih’ 18 ili 19 godina pogriješe. Jedna sam od njih. Moje ‘zelene’ godine odvele su me na Pravni fakultet gdje sam, na teži način, nakon dvije godine, naučila da nije uvijek najpametnije, u nedostatku ideje ‘što i gdje nakon gimnazije’, slijediti većinu razreda. Pravo nije bilo za mene. Bilo je potpuno krivo. Prije mene same, to je zamijetila Ivana Jaramaz-Reskušić, profesorica Rimskog prava. Na jednom seminaru, potaknuta mojim nesnalaženjem u gradivu, kazala mi je kako moram pronaći svoje mjesto pod suncem. Profesorica Jaramaz danas me se vjerojatno ne sjeća, no ovom jednostavnom opaskom, značajno je utjecala na moju budućnost.

Tako me je, rektore, nakon dvije promašene godine na Pravu, put odveo na moje mjesto pod suncem. Adresa mu je Lepušićeva 6. Tamo se nalazi jedna simpatična, mala zgrada u kojoj stanuje Fakultet političkih znanosti. Bili ste tamo i morate priznati, osjećaj je pomalo kao da ste došli doma. 2011. došla sam, dakle, u svoje akademsko doma. Novinarstvo, to je bilo to. Mjesto pod suncem, poziv koji se javio, ushit, volja i konačno želja za studiranjem, radom i pisanjem. Da bude jasno, nisam bila niti jesam izvrstan student, no s obzirom na struku koju sam odabrala, smatrala sam da je bitno već na faksu krenuti s ‘tesanjem zanata’. U mom putovanju kroz godine studija, nizali su se razni, zaista zanimljivi, ma u biti fantastični studentski novinarski projekti koji su nastajali entuzijazmom pojedinaca. U dva od njih i sama sam se uključila.

Dva puta dobila rektorovu nagradu

Za rad na njima, uz moje kolegice i kolege, dvaput ste me nagradili svojom nagradom. 2015. čvrsto smo si, uz smiješak, stisnuli ruke kada ste mi, uz ostatak kolegica i kolega, uručili Posebnu Rektorovu nagradu za rad na studentskim novinama Global. Godinu poslije, nažalost, nisam mogla prisustvovati dodjeli Vaše nagrade, no za rad na projektu Studosfera, još ste me jednom, uz moje vrijedne kolegice i kolege, nagradili.

Lijepe su to nagrade, rektore. Beskrajno sam na njih ponosna jer znam koliko sam truda i vremena, uz kolegice i kolege, uložila u te projekte. Rad, trud i rezultate, vidite, to je nešto što mi nitko ne može oduzeti. Lijepe su to i vrijedne nagrade, kao što rekoh. Samo, postoji jedan mali problem s njima. Baš Vi ih potpisujete. Obje. U tome leži njihova mana i razlog što one ipak ostavljaju gorak okus u ustima.

I kada se, rektore, na Senatu ad hominem razračunavate s osobom koja nije prisutna i koja je, k tome, još uvijek studentica sveučilišta kojem ste tako ponosno i gordo na čelu, teško možete razumjeti da me je sram. Ne zbog same sebe, već zbog Vas, rektore. Ako mislite da ću se sramiti svojih godina, godina provedenih na oba studija ili općenito svog akademskog puta, grdno se varate. Bez tog puta ja ne bih bila ja, ponosna na sve svoje uspone, ali i padove jer to čini život.

Na greškama se uči

Ako se Vi bolje osjećate kada na Senatu, u nedostatku argumenata, udarate na vlastite studente, nek Vam bude, rektore. Neću Vam puno zamjeriti. Ali ću pisati. Tako sam naučila na svojem mjestu pod suncem. Ako Vam pak moje mjesto pod suncem u Lepušićevoj nije po volji, vjerujem da neće biti problema, Vi ste rektor i možete sve, pokazali ste to više puta.

Da sumiramo, rektore Boras. 27 godina, jedan promašeni studij, jedno mjesto pod suncem, jedan ispit do diplome, jedan mrak diplomski i dvije, baš Vaše Rektorove nagrade. Kažu da čovjek uči dok je živ. Moram Vam priznati da sam dosad najbolje učila na vlastitim greškama. Mudriji ljudi od Vas i mene kažu da se tako najbolje uči.

S druge strane, Vi na svojim greškama nikako da nešto naučite. Duboko i iskreno vjerujem da ih niste niti svjesni. Znate, rektore, ljudi pričaju da ćete ostati upamćeni kao najgori rektor u povijesti Sveučilišta u Zagrebu. Zbog Vas samog, od srca Vam želim da tako ne bude. No, za to je potrebno napraviti prvi, najteži korak – pogledati se u ogledalo, priznati grešku i biti čist pred samim sobom. Potom i pred drugima”, poručila mu je Kršul.