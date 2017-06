BOLJA ZAŠTITA STARIH I NEMOĆNIH: Zanemarivanje i zlostavljanje roditelja bit će kažnjivo zakonom

Starije osobe uskoro bi trebale biti snažnije zaštićene od obiteljskog nasilja. Naime, prvi će put u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji za njih biti propisana posebna zaštita, a njihovo zanemarivanje, poput ostavljanja teže pokretne osobe same cijelog dana ili neredovito hranjenje, trebalo bi postati kažnjivo.

Dio je to promjena koje su na prijedlog pučke pravobraniteljice Lore Vidović uvrštene u Konačni prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

“Iako su ove promjene značajne, zaštita starijih osoba mogla bi biti još učinkovitija. Zato smo početkom lipnja Ministarstvu pravosuđa ponovili argumente koje je Ured pravobraniteljice uputio u ranijoj fazi izrade Zakona. Primjerice, potrebno je uvesti obvezu tijela socijalne skrbi da starijim osobama, žrtvama obiteljskog nasilja, žurno osiguraju socijalne usluge u njihovu domu, kako bi im se omogućilo da u njemu i ostanu”, kaže pučka pravobraniteljica za Glas Slavonije.

Kada su žrtve obiteljskog nasilja osobe starije životne dobi, vrlo često su počinitelji osobe koje se o njima svakodnevno skrbe i o kojima su starije osobe ovisne. To je i jedan od razloga zašto i starije osobe rjeđe prijavljuju obiteljsko nasilje. Bez pružatelja njege vrlo često ne mogu ostati u vlastitom domu te moraju biti smješteni u instituciju.



Na to mnoge starije osobe ne pristaju i nasilje se nastavlja. Upravo je zbog toga i upućen prijedlog da, bez obzira na to što je to dodatni financijski izdatak za državu, socijalna skrb uđe i u domove zlostavljanih starijih osoba koje ovise o tuđoj njezi i pomoći.

“Mišljenja smo da bi se ovim zakonom trebali urediti i pojedini oblici obiteljskog nasilja koji su specifični i odlikuju se nečinjenjem, kao što je zanemarivanje potreba starije osobe. Tu je konkretno riječ o zanemarivanju potreba starijih osoba od članova obitelji koji imaju zakonsku obvezu njihova uzdržavanja ili žive s njima u zajedničkom kućanstvu. Primjerice, ovo bi bio slučaj kada je starija teže pokretna osoba ostavljena sama tijekom cijelog dana, ne vodi se briga o tome uzima li potrebne lijekove i u količini koja je propisana, ne daje joj se redovito hrana i voda i slično”, ističe Lora Vidović.