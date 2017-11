GLAVAŠEVIĆ ZA NET.HR O IZJAVI PREDSJEDNICE: ‘U Vukovaru je bezobrazno ispolitizirala svehrvatsku tragediju’

Izjava predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović da će “još puno vode proteći Dunavom prije nego što Hrvatska i Srbija budu prijateljske zemlje”, izrečena u subotu u Vukovaru tijekom obilježavanja godišnjice tragedije toga grada u Domovinskom ratu, izazvala je mnogo reakcija.

“Treba se pokloniti žrtvama, ali i omogućiti budućnost Vukovara da ljudi tu ostaju. Svaka deklaracija prijateljstva je dobar korak naprijed, sitni koraci su napravljeni, ali svako veliko putovanje tako počinje. Puno će još vode proći Dunavom prije nego što će Hrvatska i Srbija biti prijateljske zemlje. Treba riješiti pitanje nestalih što prije”, kazala je predsjednica.

“A s Vučićem je stajala na mostu pod kojim teče Dunav”

“Ta je izjava potpuno neuvjerljiva, naročito jer dolazi od osobe koja je nedavno stajala na jednome mostu pod kojim je tekao Dunav, primala cvijeće od Aleksandra Vučića, ljubila se s njim i izgovorila da je konačno dobila sugovornika u Srbiji”, kazao je, komentirajući za Net.hr predsjedničinu ‘dunavsku’ prispodobu o odnosima Hrvatske i Srbije, saborski zastupnik SDP-a Bojan Glavašević.



Štoviše, Glavašević je u njezinoj izjavi čuo zveckanje oružjem.

“To što ona govori je zveckanje oružjem i jedna jednostavno bedasta izjava. Odnosi Republike Hrvatske i Srbije opterećeni su stvarima kojima su opterećeni već jako dugo i tu nema ništa novo. Mi imamo breme osoba nestalih u ratu, imamo niz drugih otvorenih pitanja sa Srbijom, ali isto tako sa Srbijom imamo vrlo intenzivne trgovinske odnose. Naši odnosi jesu prilično hladni, ali to ne znači da su takvi kakvima ih je okvalificirala predsjednica. Osim toga, Srbija je kandidatkinja za Europsku uniju, a mi smo uvijek isticali da smo spremni pomoći joj na tom putu. Uostalom, strateški je interes Hrvatske da se i Srbija i BiH priključe EU-u. Stoga, reći da nismo prijateljske zemlje je sasvim pogrešno”, smatra Glavašević.

“Ona od početka jaše na nacionalističkom diskursu”

S obzirom na mjesto i trenutak u kojem je izgovorena, upitali smo Glavaševića može li se spomenuta izjava predsjednice Republike iščitati kao dio pripreme terena za kandidaturu za drugi predsjednički mandat.

“Ta izjava je dana u kontekstu politizacije Vukovara i onoga što ta komemoracija znači. Predsjednica to koristi za svoju kampanju i to je vrlo ružno, ali u habitusu onoga što inače radi. Ona još od svoje prve kandidature za predsjednicu Republike jaše na tom nacionalističkom diskursu. Izabrana je na radikalnoj kampanji, na prosvjedu branitelja i jednostavno govori u skladu s onim što je govorila i do sada. Samo što je ovo sada razina bezobrazne politizacije jedne svehrvatske tragedije na kakvu se nije odvažio nitko prije nje. To je po meni neoprostivo”, kazao je Glavašević.

“Svakako ćemo nastaviti tražiti istinu o Agrokoru”

Glavaševića smo upitali i za najavu iz redova HDZ-a da će, nakon što je istraga protiv Ivice Todorića proglašena pravomoćnom, biti ugašeno saborsko istražno povjerenstvo za Agrokor čije je osnivanje inicirao i na njemu najviše inzistirao SDP.

“Ne znam koji će biti daljnji tijek, no SDP je korak ispred ovih zbivanja i planiramo nastaviti baviti se utvrđivanjem političke odgovornosti, čak i ako povjerenstva kao takvog ne bude. Opozicija predvođena SDP-om će nastaviti rad na utvrđivanju istine. Hoće li to biti u okviru povjerenstva ili nekako drukčije – vidjet ćemo”, kazao je.

Glavašević smatra da građani moraju biti u tijeku sa zbivanjima i informacijama oko istrage u slučaju Agrokor.

“Zato ćemo u nekom formatu svakako nastaviti u traženju istine. Građani mogu na to računati. Osim toga, tražit ćemo izmjene i dopune Lex Agrokora kako bismo poništili najgore efekte tog zakona. Iako smo bili protiv tog zakona, on je donesen i u svakom slučaju to moramo riješiti prije ili poslije”, kazao je Glavašević za Net.hr.

