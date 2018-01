BOGATI AMERIKANAC SNAJPERIMA LOVI PO HRVATSKOJ: Na Biokovu ubija divokoze i hvali se njihovim glavama na YouTubeu

U filmu se vidi kako Smith jednim hicem ubija jadnu životinju i ona pada, a cijela ekipa slavi.

Amerikanac J. Alain Smith, osim što je lovac, pisac i biznismen, snima i dokumentarne filmove u kojima se hvali životinjama koje je ubio snajperskom puškom. U tim filmovima pokazuje krvave glave životinja koje je ubio iz zabave. U jednom od svojih putovanja tako je lovio i na hrvatskim planinama, piše Slobodna Dalmacija.

Više od 300 različitih trofeja

Na svojim je lovačkim putovanjima diljem svijeta skupio više od 300 različitih životinja, a u Hrvatskoj je snimao epizodu ‘Rugged Expeditions’, u kojoj je po planinama slijedio divokoze, najveće u cijeloj Europi. No njegova se ekipa u Hrvatskoj otrovala hranom pa su završili u bolnici, a sve piše u opisu jednog od njegovih filmova koje je objavio na YouTubeu. U filmu se vidi kako Smith jednim hicem ubija jadnu životinju i ona pada, a cijela ekipa slavi. Postavlja se pitanje kako je moguć ovakav turizam i lov, no Slobodna Dalmacija piše da u ponudi jedne turističke agencije stoji upravo to: lov na divokozu na Biokovu, a to je moguće raditi od 1. rujna do 31. prosinca.



Na Biokovu živi 500 divokoza

U ponudi se hvale da su upravo na lovištu na Biokovu ulovljeni neki od vrhunskih trofeja, a lovac plaća smještaj, polupansion, organizaciju dva dana lova i pratitelja, dok se cijena trofeja obračunava na kraju, ovisno o težini, a to može iznositi od 3570 kuna do čak 20.000 kuna. Prema podacima lovačkih portala, divokoze su skromne životinje koje se hrane planinskim travama, lišćem, suhom travom, kupinama, malinama i pupoljcima, a zaštitni su znak Biokova, gdje ih ima oko 500.