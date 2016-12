ZVONIMIRU BOBANU OVRŠENI SVI RAČUNI U HRVATSKOJ: Kako je kum zagorčao život bivšem nogometašu

Na bubnju bi se zbog ovog duga mogle naći i Bobanove nekretnine.

Zbog duga od četiri milijuna kuna pod ovrhom su se našli svi računi Zvonimira Bobana, legendarnog Vatrenog, koji je nedavno postao savjetnik predsjednika Fife. Riječ je o presudi Općinskog građanskog suda u Zagrebu prema kojoj je, kako donosi Jutarnji list u tiskanom izdanju od nedjelje, Boban svom bivšem poslovnom partneru i bliskom prijatelju Tihomiru Elezu dužan podmiriti dugove, no kako to od sredine srpnja, kada je presuda postala pravomoćna, nije učinio, Elez je krenuo u ovrhu.

Prijatelji i kumovi

Njih dvojicu osim nekoliko međusobnih sudskih tužbi otprije veže prijateljstvo i kumske veze. Sprijateljili su se nedugo nakon što je Elez potkraj 1980-ih došao iz rodne Hercegovine u Zagreb, gdje je preko prijatelja iz mladosti, nogometaša Draženka Prskala, upoznao više Dinamovih igrača – Bobana, Davora Šukera, Željka Petrovića… Blizak s Bobanom postao je zbog prijateljstva njihovih supruga, Leonarde i Nade.

Poslovnu suradnju Boban i Elez započeli su na Bobanovu inicijativu 2000. godine. Boban je imao 70 posto udjela, dok je Elez vodio posao za 30 posto udjela. U pitanju je bila Bobanova tvrtka ZB Sport osnovana još 1992. godine, ali je kasnije preimenovana u Moja zemlja d.o.o. Tri godine kasnije Boban izlazi iz uprave, a 2004. i prepisuje cijelo vlasništvo nad tom tvrtkom Elezu. Tvrtka se bavila prodajom svježeg mesa.



Ugovor o tajnom društvu

No, kasnije će se ispostaviti da je 5. svibnja 2004., nekoliko tjedana uoči prepisivanja vlasništva na Eleza, Boban sa svojim poslovnim partnerom sklopio ugovor o tajnom društvu. Prema tom ugovoru, Elez je bio samo zaposlenik Moje zemlje, dok je Bobanu i dalje pripadala sva dobit, ali i obveza podmirivanja gubitaka. Elez je potvrdio da je na ugovoru njegov potpis, no tijekom sudskog procesa tvrdio je kako ga on nikada nije potpisao. Objašnjavao je da su i on i Boban imali nekoliko bjanko papira s potpisima za neki hitan slučaj.

Za nastavak poslovanja tvrtka je trebala kredit što ga je Boban osigurao stavivši hipoteku na svoju kuću. U pitanju je bio iznos od ukupno pet milijuna kuna, jer je novim kreditom zatvorio neka ranija dugovanja.

Razlaz zbog komentara o Leonardi Boban

Uslijedila je svađa između dvojice prijatelja jer je Elez, kako je sam priznao, nepotrebno komentirao Bobanovu suprugu. Zato su 2010. godine počeli raskidati i poslovnu suradnju. Iz toga je proizašlo nekoliko sudskih sporova, jer je Boban tvrdio kako nikada s Elezom nije imao tajni ugovor, dok je Elez svjedočio o isplatama s računa Moje zemlje za privatne potrebe Bobanovih, te npr. “tiskanje promidžbenih plakata Miroslava Tuđmana”.

Unatoč tome, Moja zemlja je još neko vrijeme odlično poslovala. Te 2010. godine kada je Elez iz nje otišao, imala 50 milijuna kuna prometa godišnje, 14 zaposlenih, ugovore s Metroom, Konzumom, Kauflandom, Sparom, Plodinama, Tommyjem… Dvije godine kasnije 10 posto udjela Boban je prodao talijanskom nogometašu Paolu Maldiniju, dok je 2013. godine još deset posto kupio bivši ukrajinski reprezentativac Andrej Ševčenko.

Plaća, kamate, sudski troškovi…

Slučaj je okončan kada je Županijski sud u Zagrebu potvrdio Elezovu tužbu, a Bobanovu odbacio. Time je Boban obvezan platiti Elezu 325 tisuća eura iz ugovora, te zetezne kamate. Iznos se sa sudskim troškovima od oko 500 tisuća kuna penje na ukupno četiri milijuna kuna.

Elez i Boban morat će se uskoro ponovno suočiti na sudu, jer je dio Elezovog tužbenog zahtjeva, u iznosu od 15 posto, vraćen u ponovnu proceduru. Ročište je zakazano za 15. listopada.

Ako na Bobanovim računima ne pronađu dovoljno sredstava, Elezovi odvjetnici mogli bi pokušati ovršiti i njegove nekretnine.