BLOGER KRULE O VIRALNOM TESTU ZA PRVAŠIĆE: ‘Društvo je otišlo u tri pi*** mile matere’

Ovih dana ne prestaje polemika vezana za primjeren/neprimjeren test za prvašiće koji se od proteklog tjedna širi društvenim mrežama i Facebooku. Komentirao ga je i popularni Bloger Krule.

JE LI OVO PRIMJEREN TEST ZA PRVAŠIĆE? Ogorčena majka objavila test na Facebooku, što vi mislite?

Njegovu objavu su ubrzo počeli prenositi brojni korisnici na Facebooku.

‘Moj ćaća je meni matematiku prestao objašnjavati u 6. razredu osnovne. Ne jer nije imao volje, nego zato što ni on dalje nije znao. Nije ćaća zbog toga vika: ‘Majku im jebem, kaka je ovo matematika!? Sine, ide ćaća sutra u školu, jebat ću ja njima oca i mater, neće oni meni tebe opterećivat preteškim zadacima!”



Jel nešto bilo teško il nije bilo teško… to roditelji nisu procjenjivali… to je procjenjivao učitelj koji je u to vrijeme bio ustanova. Tad, kad nije više znao objasniti, ćaća je rekao ‘E jebi ga sine… sad se snalazi!’… okrenuo se, otišao delat svoje… a ja se otišao snalaziti.

Nije ćaća iša u školu ni kad sam morao na pamet naučiti ‘Agovanje’ iz ‘Smrt Smail-age Čengića’… aloooo!? – na pamet!… Sluge zove Smail aga, usred Stolca kule svoje… bem ti mater još znam početak. Guglajte ‘Agovanje’ pa mi javite kad ga naučite na pamet. Nisi znao Agovanje na pamet… kolčina u imenik. Jesmo li svi sve znali u to vrijeme?… Nismo. Jel bilo jedinica?… je. Jel ikome od roditelja palo na pamet ukazivati na preteško gradivo u školi? – NIKAD!

Pa kad je škola bila lagana, temelje joj jebem… KAD!? Danas roditelji ukazuju na teške školske zadatke… novine i portali to objavljuju… a narod pokušava riješiti spomenute zadatke. Portiri… medicinske sestre… bauštelci… pomorci… trgovački putnici… policajci… cijela jebena država rješava zadatake… čak i rektoru davali da riješi. Jebalo me cijelo selo… društvo kao cjelina… je otišlo u 3 pičke mile matere’, napisao je Krule.