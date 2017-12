BLOGER KRULE: ‘Možete li igdje u Europi zamisliti studenta generacije koji je dobio posao za plaću od 346 eura?!’

‘Učlanili se svi u stranku pa našli posao!’, poželio je Krule građanima za Novu godinu.

Bloger Krule na svojem je Facebook profilu podijelio priču o studentici generacije koja se uspjela zaposliti tek na stručno osposobljavanje koje će joj država plaćati ukupno 2600 kuna mjesečno. Ta ga je informacija šokirala pa je napisao poduži status kojeg prenosimo u cijelosti.

‘Neki dan naletim na frendicu… mala joj diplomirala… proglašena najboljom studenticom generacije… mala odma dobila posao… ja reko “Čuo sam da ti je mala odmah dobila posao?”… kaže ona “Da, stručno usavršavanje za 2 600 kuna… godinu dana”

Mozete li vi zamisliti, bilo gdje u Europi, na bilo kojem sveučilištu, studenta generacije… koji je dobio posao… za plaću od… 346, krutejebo, eura!?



Kod nas željeti nešto dobro u 2018-toj je otprilike ovako:

– Imali za paštetu svi!

– Slavonci vidjeli mora dabogda, ka turisti a ne ka sezonci!

– Učlanili se svi u stranku pa našli posao!

– Dobili u kladari ako nigdje drugdje!

– Našli flaša u kontejnerima!

– Naslušali se priča o partizanima i ustašama!

– Legla vam plaća, klasika… pola na ruke pola na banku!

– Ostavljali 200 kuna kod mjenjača na tehničkom!

– Ošli u kino dvaput, u kazalište nikadput!

– Roštilj vam bio vrhunsko gurmansko dostignuće i udarali selfije za fejsaru!

– Išli u BiH po gajbu pive za 80 kn!

– Pušili švercani duhan!

– Slušali Rozgino “Valjao si asfalt, mene nećeš!”

– Bacili u fontanu kunu za sreću, drugi dan je ukralo iz fontane!

– Vatrogasci bacali šmrk vode iz muzejskih kamiona!

– Na početku svadbe svi slušali Gibonnija, a kad se ponapijate… a što drugo nego narodnjake, jebo Gibonnija jelde?

– Zajebali turiste strance!

– Imali za ajfone i 5 kuna djeci za marendu u školi

– Ako susjed kupi golfa 7icu, vi kupili 8icu makar gladni bili… isplati se!

Nek ide i ova 2018ta u tri pičke materine… čuvajte ono zrno ljudskosti u sebi, nedajte da ga govnari ubiju… to zrno… to što vas u ovoj kaljuži čini čovjekom… to je jedino što vam želim…’, napisao je Bloger Krule.