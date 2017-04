BLOGER KRULE IH OPET ‘UBIO’ NA FEJSU: ‘Naše Vlade ne mogu potrajati duže od razmaka 2 uboda vepra’

Popularni Facebook komentator Jadranko Hodak, poznatiji pod pseudonimom Bloger Krule, na svoj je britak način prokomentirao i aktualnu krizu Hrvatske vlade.

Na svojoj Facebook stranici, gdje ga prati preko 118.000 korisnika, napisao je kako se “veprovi pare jednom godišnje, a naše Vlade ne mogu potrajati duže od razmaka 2 uboda vepra”.

“Zgrada Vlade postala ka javna kuća… uđu unj… budu pola sata, “Ajmo sljedeći”… kod nas Vlada ka menstruacija… Dođe mi da cijelu plaću odnesem u rent-a-car i iznajmim audija 8 na 20 minuta. Kum nek me vozi pred zgradu Vlade. Izađem… murjak me pozdravi… ja kimnem glavom… odem na sjednicu Vlade… ku*ac bi itko pomislio da nisam ministar. Jeba ja sebe ako bi me itko skužio”, efekto je poemtirao Krule.