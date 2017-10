BIZARNI NIZ SEKSISTIČKIH PROVALA IVANA PERNARA: ‘Uzrok nasilja je to što je žena odabrala živjeti s nasilnikom’

Ivan Pernar gostovao je danas na Radiju 101 gdje je komentirao jednu od priča koje su ovog tjedna u fokusu hrvatskih medija – obiteljsko nasilje u režiji HDZ-ovog župana Požeško-slavonske županije, Alojza Tomaševića. Tamo je iznio prilično šokantne stavove.

Prije nekoliko dana saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar je šokirao javnost kada je na Facebooku, pri komentiranju nasilnog HDZ-ovog župana Tomaševića, napisao kako bi muškarci trebali tražiti ženu kojoj ne smeta ljubavnica.

Danas je u emisiji Radija 101 ponovno iznio prilično skandalozne stavove.



‘Jednom sam bio s jednom curom zato što je bogata, a ne zato što je volim, ali nakon nekog vremena nisam to više mogao izdržati i okončao sam to. Divim se svim tim ženama koje mogu biti s tipovima koji im se ne sviđaju samo radi novca. Ja to ne mogu, nemam dovoljno te snage u sebi. A to što te žene sve mogu progutati, bog ih blagoslovio, svaka čast, ja to ne mogu’, rekao je Pernar i dodao kako će ‘uvijek biti ljudi koji su švrljali i uvijek će švrljati’, na što ga je voditeljica upozorila kako se u slučaju HDZ-ovog župana radi o nasilju.

‘Žene misle da ih muškarci tuku jer ih vole’

‘Pa nasilje je bolesna stvar, to je socijalna patologija. Čovjek koji te tuče te ne voli, to nije ljubav. Ali žene misle da ih muškarci tuku jer ih vole. Ja u životu nisam udario nijednu djevojku, ali imao sam situacija gdje su djevojke udarile mene’, rekao je Pernar, a zatim ponudio svoje teorije o dubljim razlozima nasilja nad ženama.

‘Ljudi su različiti. Ako ima 100 muškaraca potencijalnih ženika i s druge strane 100 žena, od tih 100 među njima će biti i onih koji tuku žene, onih koji kockaju i onih koji piju. Nažalost među tih 100 bit će i onih koji ne mogu zadovoljiti ženu’, zaključio je Pernar.

‘Do nasilja dolazi zbog monogamije’

Naveo je i kako ‘društvo propovijeda da svaki muškarac treba imati jednu ženu i svaka žena jednog muškarca’, zbog čega, prema njegovom viđenju, dolazi do nasilja nad ženama.

‘Kada vi zagovarate monogamiju i kada 100 žena na random dobije 100 muškaraca onda će jedna dobiti onog koji ju tuče, jedna će dobiti onog koji pije, jedna će dobiti onog koji kocka. Jedan od tih 100 bit će prikriveni homoseksualac’, kazao je Pernar.

‘To je istina koju društvo skriva! Zbog toga dolazimo do situacija da će žena radije odabrati da bude ljubavnica oženjenom tipu nego da bude s prikrivenim homoseksualncem ili nekim alkoholičarom koji ju tuče’, kaže Pernar.

Žena je sama kriva za batine?

Na pitanje koji je uzrok nasilja HDZ-ova župana nad suprugom, Pernar je odgovorio: ‘Uzrok nasilja je to što je žena odabrala da živi s mužem nasilnikom.’

Na repliku da žena to ipak nije odabrala, s obzirom da je otišla na policiju i prijavila Tomaševića, Pernar je rekao: ‘Dobro više ne živi s njim. Ja sam s jednom djevojkom imao komičnu situaciju. Ona mi je rekla da bi joj bilo lakše da ju tučem nego da je varam. Ima žena koje će lakše pretrpjeti’, kazao je u emisiji.