BIZARNI EPILOG SPORA NA BRAČU: ‘To je korupcija, gosti mog hotela bit će prisiljeni promatrati pogrebne povorke’

Kroz resort “Svpetrus hoteli” u Supetru pored gostiju koji se odmaraju na bazenu uskoro će prolaziti pogrebne povorke. Tvrdi to vlasnik hotela koji je izgubio dvogodišnju bitku s Gradom.

Grad i “Svpetrus hoteli” sporili su se oko vlasništva nad cestama što prolaze kroz hotelsko naselje. Na supetarskom Katastru prošao je elaborat kao prvi korak u procesu uknjižbe Grada nad zemljištem, na kojemu se od davnina nalaze ceste što vode prema plažama, ali i lokalnom groblju sv. Nikole. Zbog njega su proteklih godina dvije strane izmjenjivale teške optužbe, a zbog fizičkog nasilja morala je reagirati i policija.

“Uknjižba je sada još samo formalni korak. Katastar nam je dao za pravo da je zemljište gradsko, ali i Ustavni sud svojom odlukom od 7. veljače, koji nije vidio ništa sporno u Zakonu o cestama i njihovu upisu u zemljišnim knjigama, pa nije ni otvarao postupak ocjene ustavnosti”, kaže supetarska gradonačelnica, SDP-ova Ivana Marković.

‘Otimaju mi ono što sam već platio’

S druge strane, Marijan Dužić, vlasnik “Supetrus hotela”, nije mogao prikriti svoju razočaranost odlukom Katastra. “Sve vam je to korupcija, velika korupcija. Od načelnice, preko Katastra do države! Da se čovjek zapita živimo li mi u demokraciji ili je ovo ona ista zemlja od prije 50 godina? Ne mogu vjerovati da mi se ovo događa. Otima mi se nešto što sam uredno platio”, kaže za Slobodnu Dalmaciju Dužić i nastavlja:



“Ovo ljeto će znači opet pogrebne povorke prolaziti kroz moj resort, gosti će dok leže ili se kupaju u bazenu gledati ljude koji žaluju. Ima li zakona u ovoj zemlji koji će zaštititi moje goste ili moju investiciju? Svi silni milijuni koje sam uložio sada vrijede 50 posto manje! Njih ne interesira turizam, niti ga razumiju.”

Hipoteke banaka na zemljištu

Dužić optužuje gradonačelnicu da sve radi zbog lokalnih izbora, no ona tvrdi kako je Vijeće odbilo alternativnu cestu te da joj je dan nalog da uknjiži zemljište na Grad.

Spremna je sjesti s ljudima iz “Svpetrus hotela” i razgovarati o posebnom režimu prometovanja Ulicom Miljenka Smoje u ljetnim mjesecima, naravno pod uvjetima koje nadležne službe odrede. Ne isključuje ni mogućnost da Grad jednoga dana zemljište kojim ona prolazi i proda. No, Dužić odbacuje takvu mogućnost jer tvrdi kako je to zemljište već jednom kupio i pita: “Pa znaju li da na tom zemljištu banke koje su nas pratile imaju upisane hipoteke. Iako su ih već te iste banke na to upozorile, oni očito ne odustaju”.