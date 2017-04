BIZARNA SVAĐA: Muzej i antikvarijat ‘zaratili’ zbog knjižice vrijedne 39 kuna, došla i policija

Knjižica ‘Crkvene pjesme za školsku mladež’, tiskana u Osijeku 1909. godine, izazvala je tenzije između osječkog antikvarijata ‘Ezop’ i Muzeja Slavonije. Naime, kako piše Glas Slavonije, nakon što su kustosi spomenutog muzeja na internetskoj stranici antikvarijata vidjeli knjižicu pod spomenutim nazivom, procijenili su da je to njihova građa.

No, vlasnik antikvarijata posjeduje knjižicu jednakog naslova starijeg datuma (iz 1880.) godine i ponudio im je da ju otkupe za 39 kuna, za koliko ju oglašava. Međutim, Muzej inzistira na onoj iz 1909., ali te knjižice u ‘Ezopu’ više nema.

‘Ponudio sam mu starije izdanje istog naslova’

“Nazvao me ravnatelj Muzeja Slavonije tvrdeći kako je knjižica koju smo imali oglašenu na našim internetskim stranicama muzejsko vlasništvo. Poslao je višeg kustosa koji je pregledao knjigu koju ja trenutačno posjedujem, a on je potvrdio da ta knjiga nije njihova. Ponudio sam mu to starije izdanje istog naslova, ali nije htio ni čuti za to. Knjiga iz 1909., za koju tvrde da je ukradena iz Muzeja Slavonije, bila je ušla u sustav antikvarijata prije tri godine, ali je u međuvremenu prodana. Pogreškom je, međutim, ostala u ponudi na našem webu. Ravnatelj mi je ipak poslao policiju. Umjesto da smo na istom braniku očuvanja tradicije, nepotrebno dolazi do sukoba”, revoltiran je Vlasnik ‘Ezopa’ Ivica Valentić.

Dodaje kako je knjiga koja je, kako kaže, u međuvremenu prodana, a koju Muzej sada traži, u njegovu antikvarijatu stajala samo 39 kuna i svatko ju je mogao kupiti. Ipak, ne vjeruje da je ta knjiga ikada bila muzejsko vlasništvo.



“Tvrde da je ta knjiga iz 1909. bila njihovo vlasništvo, a ja se pitam kako nisu primijetili tri godine da im nedostaje. Smatram da ta knjiga nije njihova, jer mi od građana uopće ne otkupljujemo knjige kada na njima zapazimo oznake muzeja ili neke druge institucije. Pa i tko bi normalan ukrao knjigu u muzeju, a onda je nama prodao za deset kuna uz predočenje osobne iskaznice?”, pita se Valentić.

Denis Detling, ravnatelj Muzaja Slavonije, potvrđuje da je pozvao policiju jer, naglašava, nije imao izbora.

“Nazvao sam vlasnika antikvarijata ‘Ezop’ i molio ga da nam dopusti provjeriti je li knjiga koja je nestala iz Muzeja Slavonije ona koju su oni oglasili na svom webu. Vlasnik u prvom trenu nije htio ni čuti za to, ali je poslije pristao i rekao da će nam se javiti. Međutim, nitko nam se iz antikvarijata nije javio. Poslije sam ga nazvao i lijepo sam ga molio samo da utvrdimo je li to doista knjižica koja nam nedostaje i on je pristao. Poslao sam kustosa, ali knjiga koju je pogledao nije bila naša, a onu koju smo tražili više nisu imali iako su ju nudili na svom webu”, kaže Detling

Knjiga nestala iz Muzeja Slavonije

Detling dodaje kako je nakon toga morao službeno odreagirati.

“Da je knjiga nestala iz Muzeja Slavonije te da je viđena u antikvarijatu prijavio mi je kustos, na što sam morao odreagirati i prijaviti slučaj policiji po službenoj dužnosti. Da je knjiga muzejsko vlasništvo, kustos je utvrdio na osnovi fotografije koja je bila objavljena na internetskoj stranici antikvarijata. Nismo prije opazili da je ta knjiga nestala zato što samo zbirka u kojoj se ona nalazi ima više od deset tisuća naslova i revizija se građe obavlja svakih pet godina. U knjižnici inače imamo više od 150 tisuća naslova”, pojasnio je.