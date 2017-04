BIVŠI ŠEF FONDA ZA PRIVATIZACIJU ODGOVORIO NA OPTUŽBE: ‘Tužit ću Dondura, tog čovjeka nisam nikada vidio’

Gostujući u jučerašnjoj emisiji ‘Nedjeljom u 2’ na HRT-u, umirovljeni ekonomist iz Varaždina i bivši zaposlenik Vindije Rajlo Dondur govorio je o sumnjivoj pretvorbi varaždinske Koke koju je 1994. godine kupila Vindija.

Dondur je pritom kazao kako je Vindija, u kojoj je on tada bio koordinator ekonomsko-financijskog sektora, pobijedila na natječaju za kupnju Koke nakon što je on u Hratski fond za privatizaciju odnio kuvertu sa 20 tisuća tadašnjih njemačkih maraka. U to vrijeme ravnatelj Fonda za privatizaciju bio je tadašnji, a i današnji istaknuti član HDZ-a Milan Kovač.

BIVŠI RADNIK RAZOTKRIO MILIJUNSKE PREVARE U VINDIJI: ‘Računali smo na to da niti jedan inspektor neće ručno zbrajati sve račune…’

Dondur: Odnio sam 20.000 maraka Milanu Kovaču

“Po raspisivanju natječaja pojavile su se plave kuverte. Ja sam jednu nosio u Hrvatski fond za privatizaciju, koji je morao odobriti kupovinu. Odnio sam 20.000 maraka predsjedniku fonda, gospodinu Milanu Kovaču. Znam da su i druge kolege nosili mito, ali o tome ne mogu govoriti”, kazao je Dondur u emisiji.



Na tu njegovu tvrdnju smjesta je odgovorio prozvani Kovač. On je za Jutarnji list rekao da Dondura nikada u životu nije vidio.

Kovač: Ja tada uopće nisam bio na čelu Fonda

“To što se radi je monstruozno. Tužit ću Rajka Dondura, tog gospodina nikada u životu nisam ni čuo ni vidio. Osim toga, malo su se i preračunali jer ja 1994. nisam bio na čelu Fonda. Predsjednik Fonda postao sam u svibnju 1995. godine”, kazao je Kovač.

On je Dondurovu tvrdnju protumačio pokušajem da ga se kompromitira zbog jednog sudskog procesa koji je u tijeku.

VINDIJA REAGIRALA NA TEŠKE OPTUŽBE: ‘To su podmetanja čovjeka koji nas je ucjenjivao, imamo dokaze’

“Dondurovo gostovanje imalo je za cilj da me se kompromitira jer sam upravo danas na sudu svjedok u procesu koji je bivši predsjednik Stjepan Mesić pokrenuo protiv kolumnista Milana Ivkošića jer je u svojoj kolumni napisao da je Mesić veleizdajnik”, kazao je Kovač.