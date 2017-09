BIVŠI SDP-ov ZASTUPNIK O ISKUSTVU IZ SABORA: ‘Bolje da ne znate što se tamo radi i kako se uhljebljuje… a i hrana je loša’

Načelnik općine Tisno, 32-godišnji SDP-ovac Ivan Klarin, nedavno je povukao ovdje neuobičajen potez i odlučio se povući s mjesta zastupnika u Hrvatskom saboru.

Bio mu je to već treći mandat u Saboru, no procijenio je da ga sve to umara i oduzima mu vrijeme za bavljenje sve zahtjevnijim poslom načelnika općine Tisno na Murteru.

“Privilegiji, automobili, putovanja, uhljebljivanja rođaka…”

“Jednostavno sam se umorio, bilo mi je dosta šest godina paralelnog vođenja općine i obavljanja zastupničkih dužnosti, putovanja dvaput tjedno na relaciji Tisno – Zagreb, i moja je reakcija sasvim prirodna i ljudska. S druge strane, načelnički poslovi u Tisnom postali su sve zahtjevniji. Za mene je to i moralno pitanje, iako mnogi u ovoj zemlji misle da političari nemaju morala. Ali, nismo svi isti”, kazao je za portal Šibenski.hr.

Nakon šest godina zastupničkog iskustva, Klarin je progovorio i o onome što se događa iza kulisa Hrvatskog sabora, a ne vidi se u televizijskim prijenosima sjednica. Posebno mu smeta što se u javnosti sve saborske zastupnike neselektivno smatra “parazitima”.



“Jako me to smetalo. Naročito zato što sam ulagao mnogo truda u pripreme za sudjelovanje u raspravi, primao građane, slušao njihove primjedbe i kritike, radio sa srcem, a javnost me percipirala kao i ostale, kao parazita koji živi od njihova rada. Ima kolega koji su bezobzirno koristili povkastice, a obveze ignorirali. Još je gora situacija iza saborskih zavjesa, no, za mentalnu higijenu nacije bolje je da ne zna kako se koriste povlastice, automobili, putovanja, kako se uhljebljuje prijatelje, rođake…”, kazao je.

“Radije bih uzeo pohano meso u supermarketu nego jeo u Saboru”

Usput se osvrnuo i na saborsku kuhinju, onu u doslovnom, a ne prenesenom značenju.

“Mogu reći da je katastrofalna i izbjegavao sam tamo jesti. Radije bih uzeo komad pohanog mesa u supermarketu nego jeo u Saboru”

Odluku da napusti Sabor i posveti se samo radu u općini Tisno Klarin nije donio zbog stanja u SDP-u.

“Ne mogu reći da me situacija u SDP-u ne demotivira, ali ključan je bio umor. SDP je u krizi i mora napraviti veliki zaokret od sadašnje politike. Situacija u stranci nije dobra i bit će sve gora. Davor Bernardić nema kapacitet za predsjednika SDP-a i zato Plenković sebi dopušta svašta, što ne bi da je na čelu SDP-a Zoran Milanović“, smatra Klarin.

“SDP-u treba predsjednik sa stavom koji može parirati Plenkoviću”

Na pitanje tko bi, po njemu, bio dobar predsjednik SDP-a, kazao je da ima nekolicina ljudi s karizmom, stavom i karakterom koji bi mogli parirati Plenkoviću, ali nije rekao na koga misli. No, osvrnuo se na aktualnu Vladu.

“Ovo je loša Vlada koja koalira i s onima koji su ljeviji od SDP-a, koketira s ustaštvom, pa kad joj Pupovac zaprijeti raskidom koalicije zbog ploče u Jasenovcu, oni ploču sele u Novsku. To nije ozbiljna vlada. Plenković pokušava glumiti Sanadera i njegov gard, a kad mu ne ide, postaje agresivan i kaže “mogu što god hoću”. E, ne može! Ne može se postavljati iznad parlamenta.

Iako je na početku političke karijere imao ponude i iz HDZ-a i HSS-a, odlučio se za SDP.

“SDP sam preferirao zbog antifašističkog nasljeđa moje obitelji i brige za tzv. malog čovjeka. Zato što je antipod HDZ-u o kojem imam jako loše mišljenje, posebno zbog privatizacijske pljačke. A s druge strane je bio Ivica Račan, za mene oličenje poštenja, dobrote i smirenosti. Ali ja sam vjernik, bio sam i ministrant, i danas idem u crkvu. No, učlanio sam se u SDP 2007. i nikad se nisam pokajao, učinio bih isto i danas bez obzira na SDP-ova lutanja”, zaključio je.

