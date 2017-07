BIVŠI RAVNATELJ GALIĆ O UGOVORIMA HRT-a I ANTUNA VRDOLJAKA: ‘Žele me uvaliti u kaljužu, prikazati da sam novac dijelio šakom i kapom’

Bivši glavni ravnatelj HRT-a Mirko Galić u emisiji Nedjeljom u dva komentirao je informacije iz povjerljivog izvješća nedavno smijenjenog Nadzornog odbora HRT-a, u kojemu se tvrdi da je u vrijeme njegova mandata potpisano niz ugovora s Antunom Vrdoljakom, na temelju kojega taj redatelj ima pravo na izdašne isplate.

“Jedan od povoda za poziv u emisiju je da prokomentirate ono što je objavljeno u Jutarnjem listu da ste kao ravnatelj HRT-a pogodovali Antunu Vrdoljaku i da je on na temelju ugvovora koji ste Vi potpisali doživotno osiguran te da dobija tantijeme od HRT-a u iznosima koje premašuju stotine tisuća kuna godišnje”, upitao je Aleksandar Stanković, voditelj emisije Nedjeljom u dva Mirka Galića.

Galić smatra da je riječ o neutemeljenoj kaljuži i hajci na njegov integritet te da ga se želi prikazati kao čovjeka koji je novac dijelio šakom i kapom, što, kaže, nije istina.

“Hoće me se uvaliti u kaljužu, apsolutno neutemeljeno i neopravdano. Mene se optužilo da sam sklopio s Antunom Vrdoljakom ugovorom. Temeljni ugovor je sklopljen prije nego sam ja došao na čelo HRT-a. To je prva nestina. Druga je neistina da je taj ugovor osigurao 130.000 kuna godišnjeg honorara. Netočno. Ni oni ugovori koji su potpisani prije mene ni izvedenice iz tog ugovora koji su potpisivane tipski, kao i sa svakim drugim autorima u vrijeme mog mandata ne jamče nikakav iznos. Jamče iznos koji će biti ekvivalentan količini djela kojw će se emitirati. Dakle netočno je da je on od mene ili bilo koga drugoga takvu privilegiju od 130.000 kuna godišnjeg honorara. Treća neistina je da taj ugovor vrijedi do Vrdoljakove 100 godine ili do 2030. godine Zašto 2030.? Zato što je kompjutorski sustav HRT-a programiran do 2030. Hoće li Vrdoljak doživjeti stotu koja pada 2030., ja mu želim da živi i dulje, ali ako bi on živio do stote zakon o autorskim pravima, kao i svakom drugom, da njegovi nasljednici ta prava mogu koristiti još 70 godine. Dakle, kad bi Vrdoljak živio do 2030. ta prava bi bila upotrebljiva do 2100. godine”, kazao je Galić.



I danas su u istom listu objavljeni neki od ugovora. Jesu li točni podaci da ste u siječnju 2002. potpisali ugovor za scenarij, produkciju i prikazivanje 13 epizoda Duge mračne noći?. Navodi se i da u listopadu 2005. kao ravnatelj HRT-a sklapate s Antunom Vrdoljakom ugovor o naknadi za repriziranje serije. Je su li ti podaci točni?, upitao je Stanković.

Oni su točni, ali nisu potpuni. Oni kad se prikažu samo u toj ograničenoj, selektivnoj pa i tendencioznooj formi hoće stvoriti jedan drugi dojam. Onda hoće poništiti sve ono dobro što sam ja napravio oko te serije i u sedam godina upravljanja ovom kućom. Točno je da je temeljni ugovor u kojem su određena sva buduća prava i obveze HRT-a i Antuna Vrdoljaka potpisan 5.1.2002. Sve drugo je izvedeno iz toga. Kasnije je potpisano pet ugovora. Tri su potpisali moji pomoćnici, a dva sam potpisao ja, a oni predstavljaju samo realizaciju toga temeljnog ugovora. Takvih ugovora je bilo za svako televizijsko djelo, seriju ili film, a bili su ih deseci koji su u moje vrijeme snimljeni, svaki je imao svoj posebni ugovor, kazao je Galić u Otvorenom.

Je li favoriziran Antun Vrdoljak? Navodno niti jedan drugi režiser nema tako dobar ugovor s HRT-om?, upitao je Stanković Galića.

“Sa svakim režiserom prije svega pregovara program, dogovor realizira pravna služba i to onda dolazi kod mene i mojih pomoćnika koji to imaju pravo potpisati. Nitko nije stavljao na vagu, niti je ta vaga postojala, a i da je postojala ona ne bi mogla mjeriti nešto što je bilo prije mene. Ponavljam, u tom prvom ugovoru je sve definirano. Ne želim prebaciti odgovornost na moje prethodnike, mislim da su napravili dobar posao. To je bila prva serija koju je HRT snimio u svojem postojanju od 1990. godine. To je dosad najveća serija koja je snimljena. HRT je naslijedila od RTV Zagreb veliku tradiciju i blago serija koje je, između ostalih snimao i Vrdoljak, ali i najveći hrvatski režiseri poput Golika. Postoji tradicija, iskustvo, pravna procedura po kojoj se to snima. Nitko nije dokazao što je u tome nezakonito”, rekao je Galić.

“Ako je nekome sporan iznos isplate Vrdoljaku onda treba tražiti ishodište u tom prvom ugovoru koji je vrlo detaljan i koji je sve odredio. Što ima sporno u emitiranju serije koja je bila najgledanija od svih serija ove televizije. Je li televizija za 13 epizoda puta 45 ili 50 minuta platila previše ili premalo to mogu drugi suditi. To može suditi i sama publika je li njezin novac dobro upotrijebljen ili nije, ja to ne znam. Koliko bi stajalo da je obljavljeno 13 američkih ili turskih sapunica koje emitiraju druge televizije, ja to isto ne znam. Ali ja tu ne vidim ništa sporno niti u zakonskom niti u moralnom smislu”, rekao je Galić.

Svaki autor filmskog ili TV djela pregovara s HRT-om – s programom, s pravnom službom uvjete po kojima će to djelo snimati, koliko televizija ulaže, kakva prava ona sebi rezervira, a kakva prava daje autoru. To je tipska stvar. Je li netko dobio više ili manje, pogotovo, ako nešto seže prije mog vremena ne mogu i ne želim o tome govoriti ne vidim smisao što se hoće ovom hajkom na mene, pa i Vrdoljaka. Pitam Vas, a pitam i publiku što se hoće? Je li moj sedmogodišnji rad ovdje, u kojem je HRT bio jedan od najprimjerenijih javnih servisa u ovoj regiji, pa i jedan od najboljih u Europi toga ranga, koja je tehnološki, organizacijski i programski, pa i politički, bila jedna uzorna televizija po mnogim kriterijima, svesti sada, zato što se nekom htjelo ili mu se snilo, na tu jednu seriju, a nitko nigdje ne dokazuje niti jednu nezakonitost. Osim toga, koje je to novinarstvo koje mene nikad nije pitalo da ja kažem svoju stranu? Ja moram kod vas objašnjavati drugustranu jer novinari koji misllie da su popili svu demokratsku sol ili pamet ovog svijeta mislie da ne moraju mene ništa pitati. A zašto?”, rekao je Galić.

“Ove godine navršavam 50 godina svoja javnog djelovanja. U mirovini sam već 4 godine i dalje pišem, dakle javno djelujem. Nikad mi se nije dogodilo da netko vodi takvu sustavnu kampanju protiv mene. Nikad”, zaključio je.