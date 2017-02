BIVŠI RAVNATELJ HAVC-a: Hasanbegović me tražio da ne financiramo Srbe, a ja sam mu rekao da za to donese zakon. Pitao me šalim li se…

Bivši ravnatelj HAVC-a Hrvoje Hribar gostovao je danas u Nedjeljom u 2 gdje je iznio niz optužbi na račun nekih svojih suradnika, te bivšeg ministra kulture Zlatka Hasanbegovića.

Pokušao je i objasniti zašto je nakon nepovoljnog mišljenja Državnog ureda za reviziju o radu Hrvatskog audiovizualnog centra otišao s njegovog čela.

Konjska glava u mazdi

‘Morao sam dati ostavku jer bih se jednog dana probudio s konjskom glavom u krevetu ili bi mi netko nešto podmetnuo u moju Mazdu 3 iz 2008., ovdje je sve moguće. No, siguran sam da neću završiti u pritvoru niti zbog parkirnog mjesta, niti zato što nisam provodio neke postupke koje nitko nikada nije provodio’, rekao je pomalo sarkastično Hribar i dodao:

‘HAVC je napravljen upravo zbog toga da Ministarstvo ne donosi odluke o programskom poslovanju. HAVC nikad nije izdao ni jedan nalog bez pravovaljanog naloga ili ugovora. Revizija je pobrkala lončiće. Ovim nasilnim nalazom postižu dva cilja: zahtjeva se uvođenje političkog nadzora nad raspodjelom sredstava i politička cenzura nepodobnih projekata. Revizija je užasno vješta u stvaranju bombastičnih navoda.’



HRIBAR OBJASNIO ZAŠTO JE PODNIO OSTAVKU: U državi je na snazi maligni pokret otpora

Državni ured za reviziju u izvješću o radu HAVC-a za Hribarovo vrijeme neveo je kako je tijekom 2015. ravnatelj raspolagao sredstvima na temelju zaključenih ugovora, u iznosima iznad 50 tisuća kuna bez da je za to dobio odluku Upravnog odbora, niti je za iznose iznad 200 tisuća kuna imao suglasnost osnivača, Ministarstva kulture

Hasanbegovićev napad

Hribar je komentirao i prvi sasnatak Hasanbegovićem.

‘Hasanbegović nas je prvo napao. Rekao je kako Martina Petrović ima preveliki koeficijent, onda je otvorio popis projekata i primjetio da su to sve Srbi, te kako moramo naći način da on spriječi neke projekte. Ja sam mu rekao da možemo zabraniti dodjelu sredstava Srbima, na što mi je on rekao: Pa vi se to šalite’, prisjetio se Hribar i dodao da je to bila njihova posljednja šala.

Ivoni Juki, redateljici koja mu javno uputila pitanje o ZAMP-u jer je dobio 42 milijuna kuna na ime društva hrvatskih redatelja, Hribar je u gostovanju na HRT-u poručio: ‘Volio bih da slijedimo priču o HAVC-u, a ne o društvu hrvatskih redatelja. Ulaziti u to je potpuno besmisleno. Radi se o jednom besmislenom balonu. Kolegica Ivona Juka koja govori o mom bahatom mandatu jedna je vrlo uspješna korisnica HAVC-ovih sredstava. Kada je dobila sredstva za svoj film ja sam donosio odluku. Kasnije je vijeće dodjeljivalo sredstva televizijske serije, za njezin novi film, u kategoriji međunarodne suradnje’.

Ne postoji žanr domoljubnog filma

Hribar se osvrnuo i na novi projekt Antuna Vrdoljaka, seriju o generalu Gotovini.

‘Godinama smo u hrvatski film ubacili oko stotinu ljudi mlađih od 35 godina, mladih novih ljudi. Šokantno je to pomlađivanje filmskog sustava. Umjetnički savjetnici jedne čudne 2016. su se opredijelili da dva velikana partizanske kinematografije Vrdoljak i Bulajić krenu u svoj završni maraton. Teško da će više u životu snimati film i da im se da zadnja šansa da nešto pokušaju napraviti u životu’, rekao je Hribar i naglasio kako po njegovom mišljenju kao žanr ne postoji domoljubni film što ga je spominjao Antun Vrdoljak.

‘Filmovi nisu spomenici, filmovi služe ili tome da pogledamo u sebe, da nešto istražujemo, ili tome da se zabavimo, niti jedno niti drugo nije spomenički. Ja se nadam da će i njegov film o Gotovini biti zabavan. Da bude zabavan, ne bude smiješan, da bude ozbiljan i da donese priču o tom zanimljivom hapšenju’, iznio je svoja očekivanja Hribar.

Možda ću pisati propovijedi

‘Da li bih ja odobrio film Antuna Vrdoljaka o Gotovini to nitko ne zna. Ravnatelj HAVC-a možda i ne bi. Ravnatelj HAVC-a ne odobrava filmove, ne donosi odluke, ne utječe na poslovne odluke, nego nešto drugo…’, rekao je.

Izrazio je i svoju podršku novom ravnatelju HAVC-a Danielu Rafaeliću, te najavio što on osobno planira raditi u budućnosti.

‘Prema ugovoru sam imao pravo na šest svojih plaća. Moja plaća je 10.800 kuna nakon otkaza, ali na intervenciju prošlog ministra to je ukinuto. Zato sam od sljedećeg tjedna na burzi. Znam kuhati, a imam i jednu ponudu da pišem župnicima nedjeljne propovijedi. Možda postoje ambicioznije metode, no onda bi svi ovi koji ružno govore o meni već u nedjeljom u 3 počeli akcije za ometanje toga’, zaključio je Hribar.

