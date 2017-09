BIVŠI PREDSJEDNIK UPRAVE KONZUMA: ‘Todorić i Vlada razmjenjuju teške optužbe, netko će završiti u zatvoru’

Iznenađujući preokret u krizi oko Agrokora izazvao je sam Ivica Todorić otvorivši blog na kojemu se od petka izravno obraća građanima iznoseći teške optužbe na račun Vlade RH i tvrdeći da je kompaniju prepustio pod ucjenama te najavljujući i dokaze.

Todorićevu novu i agresivnu komunikacijsku taktiku komentirao je za N1 televiziju bivši predsjednik Uprave Konzuma Drago Munjiza rekavši da je Todorić u protekla 3-4 mjeseca vjerojatno došao do nekih saznanja zbg kojih je promijenio mišljenje.

“Ako je točno, vjerovnici moraju biti zabrinuti”

“On je potpisao ovaj poziv Vlade za izvanrednu upravu. Ovo je novi iznenađujući način komunikaijce za tu osobu. On se vjerojatno tu još uči. On tvrdi, ako maknem pravne i političke aspekte tog bloga, da je promet Agrokora pao 20 posto u odnosu na lani, a to je stvarno loše ako je istina. Ako je to točno, vjerovnici mogu biti zabrinuti. On je bio gospodar i percipiran je kao najmoćniji čovjek u regiji. I otac kad sinu prepušta firmu mu se čini da bi to moglo bolje ili drugačije. Mislim da je ovo sve jedna velika spekulacija dok ne dođu podaci koliko su zaista dugovi, da li promet raste ili pada i koliki su stvarni dugovi”, kazao je Munjiza.



On smatra da je povod Todorićevim istupima njeovo saznanje tko bi mogao preuzeti djelove Agrokora.

Optužuju ga da nije normalan, on optužuje za teški kriminal

“Vjerujem da je to povod. Nije uzrok, ali je povod. Uzrok je što će netko drugi raditi reviziju, nekakava kuća s kojom on ne upravlja, nego samo promatra što se dešava”, ustvrdio je Munjiza dodavši kako je, poznavajući Todorića, on vjerojatno ipak dragovoljno potpisao prepuštanje Agrokora Vladi na upravljanje.

O sukobu Todorića i Vlade RH Munjiza kaže da razmjenjuju teške optužbe.

“S jedne strane on (Todorić) je optužen da nije normalan, s druge stane on optužuje za teški kriminal. Mislim da će tu netko završiti u zatvoru i nemoguće je da to prođe samo tako”, zaključio je.

