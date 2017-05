REINER ŠOKIRAO NOVINARE: ‘Ima li HDZ većinu u Saboru? Ma to u ovom trenutku uopće nije važno!’

Bivši predsjednik Sabora Željko Reiner ima poprilično neobično mišljenje o trenutačnoj kriznoj situaciji u hrvatskom parlamentu.

UŽIVO: TOTALNI KAOS U SABORU: SDP iznenadio HDZ novim manevrom, Petrov ne želi popustiti: ‘Moj odlazak? Prvo ćemo o arhivima…’

“79 članova Sabora potpisalo je za opoziv predsjednika Sabora. Da je on imao savjesti sam bi podnio ostavku. On to ne čini, grčevito se drži fotelje, i to je ključni problem – postoji većina koja ga želi opozvati, a on ne želi otići. To nije demokratsko ponašanje”, kaže Reiner i dodaje:

“On inzistira na tome da se prije rasprave o njegovom odlasku, raspravlja o ostanku Zdravka Marića u Vladi. Oporba mora imati više od 76 glasova za to. U to da će toliko skupiti nitko ne vjeruje. No prije toga treba raspraviti pitanje Petrova, imamo 79 potpisa”, izjavio je Reiner, a javlja N1.



Po Reineru, pitanje saborske većine uopće nije bitno.

‘U ovom trenutku nije važno tko ima većinu. Da li HDZ ima ili nema većinu u ovom času nije uopće pitanje’, kaže Reiner. U ovom je času ključna stvar pitanje predsjednika Sabora za kojeg znamo da nema povjerenje jer je većina protiv njega, i imenovanje novog predsjednika Sabora. To je ključno, a irelevantno je tko u ovom času ima većinu, nije u pitanju Vlada nego vodstvo Sabora’, kaže Reiner.

Sasvim neobično kad se zna da je upravo to tko ima većinu u Saboru trenutačna najvažnije pitanje u državi…