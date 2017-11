BIVŠI PREDSJEDNIK OTKRIO: ‘Još su mene Britanci upozoravali da bi nas Agrokor mogao koštati’

Povjerenstvo za Agrokor nije trebalo biti ukinuto. Tvrdi to bivši predsjednik Stjepan Mesić ne sporeći da je ono formalno pravno po sili zakona ukinuto, međutim ističući pritom da je moglo nastaviti s radom s ciljevima i upuama koje se ne tiču istrage.

“Moglo se govoriti o političkoj pozadini ne samo Agrokora, već i privatizaciji gdje je očito bilo kriminala. Mogao se zakon promijeniti da povjerenstvo nastavi raditi u istom sastavu”, kazao je Mesić tijekom svog gostovanja na N1.

BAČIĆ DEMANTIRA MILJENIĆA: ‘Povjerenstvo za Agrokor nije ukinuto, ono će postojati ako istraga ne završi optužnicom’

Upitan kako je on doživio povjerenstvo obzirom da je on bio prvi svjedok, kazao je kako je po njemu povjerenstvo imalo smisla, ali nisu imala sva pitanja.



“Za neka pitanja uopće nije bilo razloga, recimo pitanje zašto sam na proslavi Lovačkog saveza Hrvatske sjedio pokraj Ivice Todoriće, a to je pitanje za protokol koji me tamo smjestio. Ne mogu se sjetiti svih 170 uzvanika, sjećam se onih koji su bili za mojim stolom, njega se i dalje ne sjećam jel bio. Mi smo se sreli par puta u životu”, kazao je Mesić.

‘I HDZ i SDP su štitili Agrokor’

Priznao je kako je i za vrijeme njegovog mandata na čelu države bilo inozemnih upozorenja oko opasnosti Agrokorove ekspanzije. “Agrokor je dovodio Hrvatsku u problem da ako on bude u opasnosti, da bude i Hrvatska u opasnosti i to se dogodilo. Meni je prilikom posjeti London City Bank rečeno da Agrokor ide previše u ekspanziju i da bi to moglo koštati Hrvatsku”, kazao je Mesić koji na pitanje što je poduzeo po tom pitanju je rekao da nije mogao ništa jer nije imao operativnu dužnost.

“Nisam mogao poduzeti ništa, to je bila informacija za mene, ali operativno nisam mogao ništa poduzeti. To nije bio podatak koji bi mogao nekog uzbuditi, jer tad kad sam bio predsjednik se Agrokor držao nekih okvira. To je bila infomacija za mene, ne za javnost i nisam to prenio ni Sanaderu. On je puno bolje od mene znao u kakvom je stanju Agrokor”, kazao je Mesić koji smatra da je “HDZ sigurno štitio Agrokor i poslovnu politiku Agrokora, ali da je činjenica da je to radio i SDP”.

‘Marić je trebao podnijeti ostavku i vratiti se odakle je došao’

Prema Mesićevom mišljenju Lex Agrokor nije bio potreban, jednako kao što nije bilo potrebe ni za plašenjem naroda od gubitka posla.

Smatra i kako je Zdravko Marić trebao podnijeti ostavku i vratiti se u Agrokor.

Aktualnu predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović pohvalio je zbog njenih posljednjih akcija po pitanju vanjske politike, pogotovo put u Rusiju i sastanak sa Putinom. Što se tiče njezinih sukoba s Plenkovićem, on smatra da ta njezine kritike imaju temelj. “Ali mislim da bi za javnost bilo bolje da se to riješi u razgovoru ili da se dogovori sjednica Vlade na koju bi i ona bila pozvana”, kazao je Mesić upućujući na nedostatak komunikacije među dvjema stranama.