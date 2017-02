JOSIPOVIĆ ŽESTOKO NAPAO MILANOVIĆA: ‘On je grobar SDP-a i ljevice, iza sebe je ostavio pustoš’

U velikom intervjuu N1 televiziji, bivši premijer i bivši šef SDP-a Zoran Milanović oštro se, u svome stilu, obračunao s mnogima, pa i s bivšim stranačkim kolegom i bivšim predsjednikom Republike Ivom Josipovićem rekavši da “ne želi postati ono što je on postao”.

“Ja to vidim velikim komplimentom za mene. Milanović je grobar SDP-a i ljevice, iza sebe je ostavio pustoš. On je meni i prigovorio što sam otišao iz SDP-a. Ja se u SDP nisam vratio radi njega i politike kakvu je vodio, smatrao sam da je poštenije reći da ta politika ne valja, da je ne mogu podržati, nego da se vratim i kimam glavom”, uzvratio mu je Josipović gostujući također na N1 televiziji u emisiji “Novi dan”.

“Oni koji žele Milanovićev povratak ne razumiju što se dogodilo”

Josipović, lider stranke Naprijed Hrvatska, se osvrnuo i na to što dio članova SDP-a priziva Milanovićev povratak u stranku, pripisujući to nerazumijevanju onoga što se u stranci dogodilo.

“Ja to mogu razumjeti emotivno. SDP ima vrlo poštenih i emotivnih ljudi u članstvu. To je dio jedne nostalgije i nerazumijevanja što se SDP-u dogodilo. Nije neobično u jednoj stranci imati frakcije koje se međusobno bore. Mislim da su izabrali predsjednika koji može voditi stranku, i učiniti je jakom, ne u razdoblju od danas do sutra, nego u nekom konkretnijem vremenskom razdoblju”, kazao je,



Za razliku od premijera i šefa HDZ-a Andreja Plenkovića koji je Milanovića nazvao “frustriranim gubitnikom” uznemirenim zbog “afere dnevnice”, Josipović Milanovića ipak ne vidi u kriminalnom svjetlu.

“Ja prigovaram Milanoviću, ali njega nikad nisam vidio kao lopova. Iznenadilo bi me kad bi se ustanovilo da je on krao u Vladi.”, kazao je dodavši da će spomenuta afera sigurno ostaviti posljedice na SDP-u, ponajviše stoga što je gradila imidž poštene stranke.

SAUCHU U REMETINCU POSJETILE SUPRUGA I ODVJETNICA: ‘Ne znam hoće li ispitati i Zorana Milanovića’

“Ljevica ima ozbiljne probleme da zadrži svoje pozicije”

Josipović također očekuje da će ljevica na predstojećim lokalnim izborima imati ozbiljne probleme da zadrži pozicije koje ima.

“Te su pozicije na lokalnoj razini tanke, iz razloga što ljevica i kad dobije i kad izgubi, ipak ima određenu relativno dobru poziciju na državnoj razini, a na lokalnoj nema. Moglo bi se dogoditi da ljevica izgubi neke lokalne razine i otanča dodatno. Na nacionalnoj razini se ide s porukama općih političkih vrijednosti i tu su stranke ljevice bliže onome što narod osjeća, ali na lokalnoj razini se raspravlja o poslovima, o uređenju zajednice, a tu je HDZ kroz mnogo godina stvorio mrežu koja ostvaruje dobar uspjeh. Ljevica je imala uspjeha u velikim gradovima, možda ni ta procjena nije za odbaciti”, procjenjuje Josipović.

Smatra da bi bilo dobro kada bi uoči lokalnih izbora zaživjela njegova ideja o ujedinjenju ljevice. O poziciji svoje stranke kaže da “iako statistički loše prolazi, polako se realizira ideja s kojom je osnovana”, a to je “pokazati da ljevica ne mora biti ono što slušamo u zadnje vrijeme”.

ANALITIČARI O PORAZU SDP-a I MILANOVIĆEVOM POVLAČENJU: ‘Ljevica u Hrvatskoj još 10-ak godina neće doći ni blizu vlasti’

Nije meritoran za ocjenu “slučaja Barišić”

Odluku znanstvenika Ivana Đikića da napusti Sveučilište u Splitu i Hrvatsku zbog napada koji su uslijedili na njega nakon što je prijavio ministra obrazovanja Pavu Barišića za plagiranje Josipović vidi kao veliki gubitak za znanost, ali i za imidž Hrvatske. No, na pitanje kako komentira “slučaj Barišić”, kaže da je “riječ je o području kojim se ne bavi i o kojem ne može meritorno suditi”.

“Vezan sam za stanovište Etičkog povjerenstva. Mislim da bi o toj ocjeni trebalo voditi računa.”

Napad na pripadnike LGBT zajednice u noćnom klubu Super Super vidi kao “novu fazu agresije i teroristički čin”, a komentirao je i odnose Hrvatske i Srbije.

“Ta razina odnosa je izraz neodgovornosti jedne i druge politike. Ja sam u intervjuu za Politiku rekao da ustaška zmija sikće, ali sikće i četnička zmija, one se nadopunjuju. U Srbiji se rehabilitira tko se rehabilitira, a u Hrvatskoj se pojavljuje ustašofilija. Vlade moraju smoći snage da razumiju da ovakvim politikama štete građanima. Oni koji ne razumiju da su ozbiljni oblaci nad sigurnošću ovih zemalja i svijeta, doista su u krivu”, zaključio je Josipović.

REGIJA SVE NAPETIJA: Rusija jača utjecaj, u BiH se vraćaju ratnici iz Sirije, a Hrvatska i Srbija zveckaju oružjem