LINIĆ PROGOVORIO O SUKOBU SA SAUCHOM: ‘Uvijek je tražio više novca, ne vjerujem da Milanović ništa nije znao’

Bivši ministar financija Slavko Linić u intervjuu za Jutarnji list rekao je kako misli da je Milanović morao znati za postupke Tomislava Sauche kada je riječ o aferi ‘Dnevnice’.

Podsjetimo, Linić je iz Vlade otišao u proljeće 2014., a bivšeg premijera Milanovića proziva već godinama. Sukobe je imao i s njegovim bivšim šefom kabineta Tomislavom Sauchom, upravo zbog stavki za putne naloge.

‘Milanović je morao znati’

S obzirom da je Saucha bio i osobni prijatelj Zorana Milanovića, Linić kaže da ne vjeruje da Milanović nije znao ništa o isplatama lažnih dnevnica. Na sporne je dnevnice potrošeno više od 300 tisuća kuna tijekom 2015., što je gotovo 50 posto od ukupnog proračuna kabineta. Milanović je to morao primijetiti i znati, smatra bivši ministar financija.



‘Milanović uvijek kaže da ništa ne zna, to je već uobičajeno. Isto tako je tvrdio da ništa nije znao kad je u pitanju bio njegov brat. Jednom će valjda prestati ta filozofija. Ovo je vrhunska sramota za Ured bivšeg premijera, sramotno je da se kralo u Uredu premijera. Sramota je to i za SDP’, kaže Linić i dodaje da se i sam uvijek svađao sa Sauchom prilikom sastavljanja proračuna, jer je uvijek tražio više novca za dnevnice i putne naloge.

Saucha tražio smjenu Linićeva pomoćnika

Linić je sve ocijenio sramotnim i beskrupuloznim, a to što Milanović nije pregledao izvješća Državne revizije nazvao je neprihvatljivim.

Ipak, zbog rezova u svim resorima, do njih je došlo i u Uredu predsjednika Vlade. Saucha je kasnije imao sukob i s Linićevim pomoćnikom Miljenkom Fičorom koji je bio vrlo strog što se tiče novca, priča Linić i dodaje da je Saucha od svog šefa tražio da se Fičora makne s pozicije. Milanović je to i pokušao, no Linić se nije dao pa je njegov pomoćnik zadužen za Državnu riznicu ipak ostao na poslu do kraja mandata, piše Jutarnji list.