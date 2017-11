BIVŠI MINISTAR POLICIJE OPTUŽUJE: ‘U izvršnoj vlasti sjede ljudi koji su kreatori Agrokora – zato nema istine’

Gostujući u emisiji Veto Sanjina Španovića na N1 televiziji saborski zastupnik Mosta i bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić kazao je komenitrajući događanja oko Todorića i njegovog bijega u London da ga u Hrvatskoj nećemo vidjeti dugo godina.

“Nakon prosudbe cijelokupnog stanja, možda čak i pozadinskih dogovora, on se prijavio u policijsku postaju u Londonu i vjerujem da to ide u smjeru da se dogodi dugogodišnja obrana sa slobode. Kada kažem pozadinskih dogovora i dalje mislim da je ova cijela afera Agrokor jedna obiteljska svađa”, kazao je kratko Orepić u emisiji Veto.

No, tvrdi da sadašnji problem Agrokora nije gospodarski već drugi.

“U ovom trenutku nije bitno kako će se sve rasplesti odnosno tko će kome više naplatiti jer taj gospodarski aspekt će se riješiti po zakonima tržišta koji su i stvorili Agrokor. Puno bitnije je da mi kao društvo imamo snage u ovom trenutku otvoriti jedan proces deagrokorizacije Hrvatske jer uvjeren sam da je Agrokor jedna paradržava u državi. Nemoguće da je ovaj problem nastao bez državne izvršne vlasti. Mi kao Most smo ušli u taj prostor u to kao ljudi koji nemaju veze s tim Agrokorom i uspjeli smo resetirati ovo društvo paradržave. Otvorili smo procese definitivno i da Most nestane napravili smo puno i to ce se vidjeti”, kazao je Orepić.

Za njega je cijela farsa oko Todorića u Londonu pokazala nedostatak države kao institucije kako je on to sam nazvao.

“U cijeloj aferi treba primjetiti izostanak države. Tko je uopće čovjeku dopustio da napusti Hrvatsku u okolnostima koje su se vezale za njega. Sam odlazak Todorića van zemlje u trenucima kada je Agrokor najveći problem Hrvatske dovodi u pitanje čitav niz državnih službi odnosno nedostatak države i onog sto bi država trebala biti. Čelni čovjek Agrokora ne smio napustiti državu, trebalo je potegnuti odgovorne službe koje vode istragu, znači DORH, formalno pravno pokrenuti postupak i istrage na taj način da se mogu izreci zabrane zaštitne mjere izlaska iz države poput recimo oduzimanja putovnice”, kazao je Orepić koji smatra da to ne bi bilo miješanje politike u pravosudne procese.

“Vjerovatno smo mu i platili i put kad se pogleda cijeli slučaj”, ironično je dodao.

Kasnije je tijekom emisije dao naznačiti tko je po njemu za to najodgovorniji. Na Španovićevo pitanje kako komentira rad glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana i ima li on šanse za idući mandat samo je kratko odgovorio:

“Već sam rekao da Todorić nije smio biti u Londonu, već zadržan u Hrvatskoj.”

Upitan je li moguće da je Todorić samo Pedro u cijelom sustavu Orepić je odgovorio da je to moguće i da se to može tako promatrati, ali da to nije sada bitno.

“Bitno je da ispliva istina jer naš cijeli gospodarski sustav je zasnovan na neistini. Ljudi koji su danas u izvršnoj vlasti su ili kreatori Agrokora ili kreacija Agrokora”, kazao je Orepić koji misli da se istina neće saznati kroz istražno povjerenstvo u Saboru.

“Istražno povjerenstvo se drži daleko od merituma, trebalo ispitati ljude koji imaju trenutno najviše informacija poput premijera, Šeksa, Martine Dalić i drugih. Od Manolićevog svjedočenja nije bilo nikakve koristi”, kazao je Orepić.

