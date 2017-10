BIVŠI MINISTAR POLICIJE O POČETKU URUŠAVANJA AGROKORA: ‘Plenković je tražio da Todorića ne hapse prije izbora’

Bivši ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić, koji je tu dužnost obavljao u koalicijskoj Vladi HDZ-a i Mosta, bio je na čelu resora kada je pokrenusta istraga o Agrokoru. Otkrio je što se događalo u Vladi netom prije nego što je izbila velika gospodarska i politička afera.

U intervjuu za Globus aktualni saborski zastupnik Vlaho Orepić kazao je kako je Most imao krucijalnu ulogu u pokretanju istrage o poslovanju Agrokora, ali i otkrio kako je premijer Andrej Plenković zabranio da se još uvijek formalni vlasnik Agrokora, Ivica Todorić, hapsi prije lokalnih izbora.

NACIONAL IMA INTERNE DOKUMENTE: ‘Samo dan uoči napuštanja Agrokora Todorić je falsificirao bilancu da za sebe izvuče 100 milijuna €’

‘Premijer Plenković imao je potrebu naglasiti da ne želi nikakva uhićenja prije lokalnih izbora. Svi znamo da tako stvari ne bi trebale funkcionirati. Bez obzira na to što se mogu i složiti da bi eventualna uhićenja vezana za Agrokor, kako tada, tako i danas, utjecala na izbore, takvu intervenciju smatram neprimjerenom. Uhićenja ili bilo kakvo djelovanje represivnog aparata ne mogu i ne smiju ovisiti o volji premijera’, rekao je Orepić Globusu, prenosi Jutarnji.



Kaže kako je u vrijeme dok je on bio ministar policija intenzivno provodila istrage u slučaju Agrokor.

‘Politika dirigira tempo istraga’

‘Da se nastavilo onim intenzitetom i onim obujmom istražnih postupaka kako smo počeli, već sada bismo govorili o konkretnim imenima. No, mislim da sada politika dirigira tempo istraga’, rekao je Orepić i još jednom ponovio kako se sve što se sad događa oko Agrokora događa zbog Mosta i Bože Petrova koji je podnio kaznenu prijavu.

Bivši ministar vjeruje da posljedice kolapsa Agrokora ne pogađaju samo gospodarstvo već ozbiljno prijete cijelom društvu.

‘Ovo je ugroza nacionalne sigurnosti’

‘Slučaj Agrokor je izravna ugroza nacionalne sigurnosti i svi oni koji su tome doprinijeli terbali bi biti izvan političkog života Republike Hrvatske. A sukladno krivnji koja se treba sudski utvrditi moraju biti sankcionirani. Kada je usvojen Lex Agrokor, na sjednici Vlade naglasio sam da izglasavanje tog zakona ne znači aboliciju odgovornih. Osnovni je problem Agrokora simbioza s izvršnom vlašću i činjenica da taj poslovni model počiva na laži’, kaže Orepić.

Smatra da nije pogriješio što je na sjednici Vlade glasao protiv ministra financija Zdravka Marića.

PROCURILI DETALJI NOĆNOG SASTANKA S GAZDOM U VLADI: ‘Todorić se preznojio… Marić je sugerirao što se može, a što ne može učiniti’

‘Agrokor je postao jači od političke vlasti’

‘Uistinu ne mislim da sam pogriješio. Opet bih učinio isto. To je bio politički trenutak koji je pokrenuo ovo što se sada događa oko Agrokora. To je politički trenutak koji je promijenio Hrvatsku. Tvrdim da je Most pokrenuo proces razgradnje tog nakaradnog gospodarskog i političkog sustava. Jer, Agrokor je s vremenom postao jači i od političke vlasti.

On je paralelni gospodarski i politički sustav. Čak i nije najvažnije tko je kome dužan i tko će izvući deblji kraj na koncu. Važnije je rušenje tog paralelnog političkog sustava. U tom kontekstu Plenkovićeva Vlada nije rješenje niti ima rješenje’, izjavio je Orepić.