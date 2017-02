BIVŠI MINISTAR OBRANE O OBAVEZNOM VOJNOM ROKU: ‘Besmisleno! Što će djeca, brati cvijeće po Mosoru?’

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović (SDP) najavu Vlade o ponovnom uvođenju obveznog vojnog roka od mjesec dana nazvao je u srijedu “neozbiljnom vojnom obvezom”, odnosno “light vojnim rokom”.

“Za mene je ovo dosta neozbiljno i profesionalno neodgovorno. Predloženi model ne znam ni kako ga komentirati, jer smatram da Hrvatska nema ozbiljne sigurnosne prijetnje”, izjavio je Kotromanović za N1 televiziju.

“Ovaj ‘light vojni rok’ od 28 dana… što će djeca, brati cvijeće po Mosoru”, zapitao se bivši ministar obrane. MORH se vodi populistički, a ne po realnom stanju na terenu, žao mi je što ljudi na vlasti nemaju neku viziju, a po meni je ključno opremiti i modernizirati vojsku, ustvrdio je.



Kotromanović smatra da je broj vojnika koji Hrvatska ima sasvim dovoljan da odgovori eventualnim prijetnjama.

“Oni koji prođu 28 dana tog roka ne mogu biti ozbiljan odgovor najavama o naoružanju Srbije ili ozbiljnom terorističkom napadu, a za nekoliko godina, kada budemo imali nove predsjedničke kandidate, jedna od agendi bit će ‘ukinimo vojni rok jer je besmislen'”, kaže bivši SDP-ov ministar.

Kao bivši profesionalni vojnik smatra da ljudi koji bi služiti takav vojni rok nikako ne mogu odgovoriti na neke nove sigurnosne prijetnje.

“Nakon 28 dana ‘light’ obuke ne možete dobiti nikakva stručna osposobljavanja. To nije ni tenkist, ni vodnik… Ne postoji u svijetu takav model”, rekao je Kotromanović kojem se čini da se takvim prijedlogom želi udovoljiti predsjednici Republike, a pritom pronaći najjeftinije rješenje.

Hrvatska vojska uspjela je zadovoljiti uvjete koje joj je postavio NATO, u čemu joj je pomoglo iskustvo iz Afganistana, kao i rad s drugim vojskama.

“Ne smijemo se baviti populizmom, idemo raditi što treba – učiniti snažnu vojsku iznutra. Hrvatske snage su jake i bez problema mogu primiti i zadati udarac. Hajdemo ih učiniti boljima, a ne da se bavimo stvarima koje uopće nisu prioritet Oružanih snaga”, poručio je Kotromanović.

Osim toga, nema potrebe za militarizacijom društva.

“Geostrateški, vjerojatno ćemo sada imati relaksirane odnose između NATO-a i Rusije, past će tenzije. Terorizam će nas mučiti vjerojatno idućih dvadesetak godina ali na moderne prijetnje treba ići modernim modelima, a ne onima koje je još koristila JNA”, kaže bivši ministar obrane.

Što se tiče moguće nabave novih ratnih zrakoplova Kotromanović to podržava jer bi to bio ozbiljan iskorak, no Vlada treba znati što je prioritet. “Lista želja je fenomenalna, ali čini mi se da fali strateškog planiranja, trebaju sjesti i planirati, to mora biti ozbiljno, održivo”, ističe Kotromanović.