ZAKLJUČAK BIVŠEG MINISTRA GOSPODARSTVA: ‘Agrokor kao krovni koncern više ne postoji’

Prema riječima bivšeg ministra gospodarstva Goranka Fižulića, koncern Agrokor koji danas više ni ne postoji završit će u stečaju, a potom će prerađivači u prodaju. Što će biti s Konzumom, ne zna.

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić izjavio je kako je Sberbank na izdvajanje rezervacije za kredite Agrokoru u razmjeru od 50 posto od oko približno 560 milijuna eura bio prisiljen.

“To je i dalje pritisak na cijenu Agrokorovih obveznica kojima je u roku od pet dana znatno porasla vrijednost, što je bilo uzrokovano time što su ih i dalje nastavili kupovati američki fondovi specijalizirani za obveznice tvrtki koje loše stoje – takozvani strvinarski fondovi. Vjerojatno će Gref to zaustaviti. To nije prvi put. Ako vi gledate ponašanje Rusa u protekla dva mjeseca ono je uvijek bilo izvan bankarskih standarda. Mi ne znamo koliko rezervacija imaju hrvatske banke, četiri zapadne banke, ali znamo sve o tome što misli Sberbank – kako se ponaša, kakve su knjige od Agrokora, kako treba upravljati procesom… To je jedna neuobičajena otvorenost, a sluti samo na jedno – da Sberbank i dalje želi kontrolirati procese”, kazao je Fižulić ističući da Ramljak i država moraju biti vrlo oprezni i kad je riječ o američkom strvinarskom fondu, jer je “ta mala družina sudjelovala i u argentinskom dugu, grčkom dugu, portorikanskom dugu…” te da Argenitina još i danas ima sudske procese s njima.

Govoreći o problemu regresnih mjenica i odgovarajući na pitanje tko će upisati dug i hoće li biti upisana promemorija, Fižulić je odgovorio: “Promemorijom se zapravo traži od faktoring društava i banaka da ne koriste svoje regresno pravo za te mjenice. Ako faktoring društva ne potpišu promemoriju, naplaćivat će kao i do sada. Tu nema pomoći. Agrokor je uvijek dužnik – bankama, faktoring društvima ili dobavljačima, njemu svejedno. Pitanje tko će prijaviti tražbinu. Morat će se pomiriti s otpisom barem polovice tražbina. Ali kad gledate cijelu priču, radi se o malom broju pravnih osoba. To što je problem naglašen u javnosti, to je zbog toga jer su dobavljači to pokušali prebaciti sa svojih leđa. Govorimo o 10 posto ukupnih tražbina vjerovnika prema Agorkoru.”

Agrokor u stečaj, a ostali u prodaju

Fižulić smatra kako je cijela stuacija oko Agrokora malo čudna i pravno dvojbena kada je u pitanju mogući pokušaj preuzimanja većinskih paketa pojedinih tvrtki unutar koncerna. “To sluti na cijeli niz pravnih problema kojima će biti izložen i bivši vlasnik i menadžment, ali i oni koji danas vode tvrtku. Agrokor kao krovni koncern više ne postoji. On će vjerojatno sam završiti u stečaju jer to je jedini način da se iz izađe iz te pravne zavrzlame. Prerađivačke kompanije će biti prodane, velike strane maloprodaje također, ostat će pitanje što s Konzumom, hrvatskom maloprodajom”, kaže Fižulić za N1.

Napominje kako će Ramljak, ostvari li dobit oko one 2015., na kraju godine imati 2,3 milijarde kuna viška što bi moglo biti usmjereno prema starim obvezama. “Što on trenutačno radi s dnevnim kešom, ne znam. Ako plaća stare obveze, neće moći nove, opet će se zadužiti. Nikad neće moći platiti sve stare obveze. Ta igra mora biti čista, transparentna”, zaključuje.