BIVŠI MINISTAR O STANJU U AGROKORU: ‘Sotoniziraju Todorića, samo je on krivac kao što je nekad bio Sanader’

Bivši ministar gospodarstva Goranko Fižulić kaže kako mu se sve manje sviđa ono što Ramljak u Agrokoru radi, a kad je riječ o “rupi” u financijskim knjigama ističe kako svi krive samo jednu osobu dok su druge amnestirane.

“Sve mi se manje sviđa način kako rade Ramljak i privremena uprava, to sve daleko više sliči na politiku nego na upravljanje koncernom koji je u stečaju ili predstačajnom stanju”, komentira bivši ministar gospodarstva i poduzetnik Goranko Fižulić.

Kad je riječ o Konzumu u Bosni i Hercegovini tvrdi kako bi zbog lanjskog gubitka Agrokora od 42 milijuna KM, a prema zakonima susjedne zemlje trebao završiti u stečaju, te da je sve drugo što se ondje radi politčko nadmudrivanje.



U Sloveniji, pak, sumnja da će itko željeti kupiti Mercator jer se i dio politike tome protivi. No, ipak ne isključuje tu mogućnost. “Razlika između Mercatora i Konzuma je što Marcator još uvijek vlasnik dijela svojih nekretnina, iako su one su založene za kreditne obveze”, kaže.

Osvrćući se na prodaju pokretnina ističe kako je to sretanje pažnje na minorne stvari i zanemarivanje važnih kao što je nagodba nalkon roll up modela. “Dok u njega ne uđe Sbernak i VTB bank, možemo reći da nagodbe neće biti i da je proces završiti neuspješno. Njih se ne tretira kao svaki drugi financijski subjekt. Ideja je da Sberbank i VTB bank odustanu od naplate jamstava i da se namire od imovine u Srbiji, Sloveniji i BiH, a to ne stoji jer od toga mogu dobiti 400-500 milijuna eura maksimalno, a što znači da bi se trebali odreći djela tražbina. Imovina u Hrvatskoj je znatno veća. Ne vjerujem da su dvije ruske banke spremene prihvatiti takve ponude jamstva i da se namiruju iz imovine u Srbiji BiH i Sloveniji”, kaže Fižulić za N1.

Na pitanje zna li se gdje je nestalo 2 milijarde kuna koje su razlika između dugova i onog što je prikazano u knjigama, Fižulić odgovara: !Mislim da nije nestao nikakav novac već da je u zadnjih 2-3 mjeseca stvorila sotonizacija Ivice Todorića i njegove obitelji, a amnestira se sve ostale, ne samo menadžment i direktore već i sve druge koji su bili involvirani u taj cijeli proces, i vjerovnike i dobavljače koji su takav model primijenjivali i dobro od toga zarađivali. Tako je u ono doba samo Sanader bio krivac, a sada je samo kriv Todorić, čak ni njegovi najbliži direktori i menadžeri nisu za sve znali. Tako neki njegovi direktori otvaraju trgovine Konzuma na Braču”.

Dodaje kako Konzum neće preživjeti u sadašnjem obliku jer ima visoku cijenu najm akoja negdje seže i do 25 eura po metru četvornom.