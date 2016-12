BIVŠI MINISTAR FINANCIJA TVRDI: ‘MOL-ovo preuzimanje Ine bilo je – neprijateljsko!’

Najavu premijera Andreja Plenkovića da će Vlada kupiti MOL-ove dionice Ine te tu naftnu kompaniju tako vratiti Hrvatskoj u Novom danu na N1 televiziji komentirao je bivši ministar financija, Slavko Linić.

OTKUD NAM NOVAC ZA OTKUP INE? Hrvatska bi se nakon pet godina mogla vratiti na naftna polja u Siriji

Linić smatra da Inu ne treba otkupiti već samo preuzeti upravljanje njome.

“Jednostavan je odgovor – Inu treba preuzeti u tijelu upravljanja. Prema tome, bitno je postići većinsko vlasništvo od 51 posto i kao većinski vlasnik uzeti upravljanje iz jednostavnog razloga što je MOL pokazao da nije strateški partner i da ga proizvodnja i ulaganje u Inu ne zanima. Njega zanima samo tržište Ine i to je, sada je jasno, bilo neprijateljsko preuzimanje. To je štetno za Inu i to je razlog da Vlada treba donijeti odluku o preuzimanju upravljanja.”



‘MOL je nekorektni pregovarač’

Prodajom Ine Hrvatska je u proračun dobila nešto manje od 10 milijardi kuna, a sada se govori da će nam trebati od 15 do 20 milijardi.

“To je nešto što moramo shvatiti. U onom trenutku kad je MOL pokazao da nije strateški partner postalo je jasno da će pregovori biti teški. MOL-u se ne žuri, on ne ulaže, izvlači svu moguću dobit, gurajući svoje, a zaustavljajući Inine proizvode. Pregovori će biti teški i MOL može zaista postavljati nemoguće uvjete i visoke cijene. MOL je nekorektni pregovarač i pregovori će zato biti teški.”

Malo je vjerojatno da to Hrvatska može financirati iz proračuna.

“Evidentno je da iz proračuna to nije moguće. Ja bih rekao da će to biti netržišni zahtjevi i to je veliko opterećenje za proračun i deficit. Prema tome, bojim se da rješenje iz proračuna ne postoji. Tada se piojavljuju razne spekulacije. Ja pokušavam jasno poslati poruku, da treba ozbiljno razgovarati o preuzimanju ostalih 6,5 posto koje će donijeti većinsko vlasništvo. Ako MOL ne želi razgovarati, država treba posegnuti za zakonskim rješenjima. Pokažimo pravo lice MOL-a, koji su njegovi interesi i posegnimo za zakonskim rješenjima”, predlaže bivši ministar financija.

‘MORAMO SE POSVETITI SVOJIM CILJEVIMA’: Otkriveno što piše u internoj poruci predsjednika uprave INA-e

Nekoliko je načina financiranja u ovom trenutku, kao što je veliki kredit od ulagačkih kompanija ili stvaranje domaćeg konzorcija.

“To su dobre ideje, ali ideje koje će se uvijek kositi s interesima MOL-a. Bojim se da pregovarač MOL neće biti ugodan, već će tražiti neodgovorno visoke cijene, a Ina toliko ne vrijedi. Ako govorimo o hrvatskom kapitalu, naša trgovačka društva bit će suočena s nenormalno visokom cijenom i obvezom ulaganja u dvije rafinerije, plinska polja u Siriju, s obzirom da je Ina pred povratkom plinskih polja. To su ogromni novci. Treba vidjeti koliko možemo urazumiti MOL da se makne iz Ine jer ga ona više ne zanima.”

Prema neslužbenim informacijama Vlada je poslala MOL-u prvu neformalnu ponudu u visini od 800 milijuna eura, no neslužbeno Mađari traže dvije milijarde.

“Mislim da je Vlada ponudila realnu cijenu jer vrijednost Ine više nije kao nekad. U tom trenutku vjerujem da bi se našli i fondovi i privatne tvrtke koje bi rado ušle u preuzimanje. Ovo je prilika da vidimo koliko je MOL nerazumna kompanija i koliko je imao zlonamjerne poteze prema budućnosti Ine. Na državi je da gura pregovore, a ako ne uspije, ponovno kažem, postoje zakonska rješenja. Rješenja ima, bitno je da Vlada povuče poteze, što, nažalost, Milanovićeva Vlada nije učinila.”

‘Priča o poljima u Siriji su MOL-ova podvala’

Kao jedan od mogućih načina financiranja kupnje spominje se i prodaja plinskih polja u Siriji.

‘SAMO ČEKAMO SLUŽBENU OBAVIJEST’: MOL otvoren za razgovor o budućnosti INA-e



“To me malo plaši. Iz jednostavnog razloga – ako su već sad krenuli razgovori o povratu polja u Siriji Ini, to znači da će cijena Ine rasti. Ako se vidi realnost povratka, tog će trenutka cijena rasti. Bojim se da su te informacije podvala MOL-a da bi mogao opravdati višu cijenu. Ta priča ide u korist MOL-a i ne bih špekulirao o tome. Postoje u Hrvatskoj tvrtke koje mogu kupiti MOL-ov dio, ali cijena mora biti realna i ne treba nikakva priča oko plinskih polja”, zaključuje Linić