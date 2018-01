BIVŠI MINISTAR BRANITELJA ŽESTOKO NAPAO KOLINDU: ‘U Ahmiće je otišla tajno jer s ljudima koji su tamo počinili zločine ovdje karta belu’

‘Prvo je išla u Tursku tamo se zamjerila ljudima u BiH pa je brzo otišla do njih ta izgladi stvar. Ona je putujući skandal i gaf, ali dobro, tako smo birali i tako nam treba. Ali otići u Ahmiće tajno, to je skandalozno’, smatra Matić.

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović iznenada je jučer stala u Ahmićima kako bi se poklonila bošnjačkim žrtvama sukoba tijekom rata u BiH. Iako su neki njezin potez nazvali državničkim, ima i onih koji ipak ne bi išli toliko daleko.

“Vidi se da predsjednica improvizira i radi od situacije do situacije, nema taktike u politici. Prvo je išla u Tursku tamo se zamjerila ljudima u BiH pa je brzo otišla do njih ta izgladi stvar. Ona je putujući skandal i gaf, ali dobro, tako smo birali i tako nam treba. Ali otići u Ahmiće tajno, to je skandalozno… To je mjesto koje vrišti. Isto tako je otišla na Kornate pa se slikala tamo za selfie, a onda poslije plakala s majkama poginulih vatrogasaca”, kritizirao je bivši ministar branitelja Predrag Matić u razgovoru za N1 televiziju.

“Otišla je tajno u Ahmiće jer su ljudi koji su tamo počinili zločine gosti na njezinim prijemima, večerama… Ali nije to samo ona, takav je i Bakir Izetbegović – rekao je da bi se on išao pokloniti hrvatskim žrtvama u Križančevo Selo. Pa dečko, 25 godina je prošlo, mogao si ići 800 puta. Meni je Stanimirović, kad sam bio na Ovčari rekao da je tamo prvi put, rekao sam mu: “Čovječe, sram te bilo. Ima puno ljudi koji se srame, ja se iznimno sramim zbog Ahmića, mi smo tužni. Predsjednica je otišla tamo tajno jer ovdje pije i igra belu s Kordićem”, gotovo u jednom dahu je rekao bivši ministar branitelja.



Kaže i kako ne može vjerovati da Hrvatima u BiH netko drugi određuje predstavnika. “Ako će jednog dana BiH biti građanska država svejedno je tko će biti na vlasti, ali to je bojim se daleka budućnost. Ali ovdje utjecati da većinski narod utječe na predstavnika manjinskog…”, poručuje Matić.